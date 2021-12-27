白色貴婦狗和比熊犬經常撞樣　11個特點助你分辨　細仔看差別超大

小編經常會遇到很多人分不清楚比熊和白貴婦的，於是就拿張照片求鑒定。其實如果你的照片拍攝角度不好的話，是完全不能辨認的。



今天小編就為大家整理了關於比熊和貴婦犬（詳情介紹）的差異，一直沒有搞清楚自家狗狗到底是貴婦還是比熊的，趕緊仔細看看，認真比較一下，就能知道你家狗狗究竟是貴婦還是比熊咯！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一、毛色

貴婦犬：紅色、巧克力、黑、白、香檳、灰、藍等等。

比熊犬：只有白色。

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二、毛質

貴婦犬：披毛呈捲毛狀，質地自然粗糙，且密布全身。幼年貴婦犬相對比較直。

比熊犬：毛柔和，有觸摸絲絨與天鵝絨的感覺，且稠密。幼年比熊犬的毛比較捲。

三、眼睛

貴婦犬：為橢圓的胡桃狀，眼距寬。

比熊犬：眼睛為圓型，眼外側與鼻端構成三角形，比熊的眼睛看上去要比貴婦的大。

四、腦袋

貴婦犬：在淨臉下相對較小。

比熊犬：在淨臉下相對較大。

五、耳朵

貴婦犬：耳朵大，位於眼同一水平或略低，耳朵沒有比熊犬大並且薄一些，很多白色的貴婦犬耳朵和背毛色不一致。

比熊犬：耳朵小，耳朵比眼睛水平部略高，上面覆蓋著波浪形的長毛。比熊犬的耳朵和被毛是同一顏色的，很大而寬且厚。

六、嘴巴

貴婦犬：特徵就是長而尖的略微上翹的嘴巴，吻部凹陷的長度與吻部凹陷到枕部的距離相等。

比熊犬：與貴婦犬相比嘴要短得多，臉寬，咬合比貴婦犬要寬大一些，吻部凹陷的長度是吻部凹陷到枕部的3/5。

如果是淨臉的貴婦犬看得更清楚，沒淨臉就用手隔著嘴毛摸臉形。此外，比熊犬有特有的「迷人的微笑」，輕輕扒開唇邊的毛，可以看到比熊犬與貴婦犬不一樣的唇線。

七、體型

貴婦犬：腿比較長一點，身高體長相等，呈正方形。2月齡幼犬時，貴婦犬略大一些（玩具型的白貴除外）。

比熊犬：腿比較短一些，比較結實，看起來圓潤一些，體長比身高長1/4，呈長方形。2月齡幼犬時，比熊犬要比貴婦犬小一些。

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八、尾巴

貴婦犬：要斷尾，修成球狀，直尾，不斷尾也不會背在背上。貴婦犬的尾巴尖部更細，尾毛明顯稀疏。

比熊犬：不能斷尾的，尾巴長，要背在背上。比熊犬尾巴更粗些，尾毛濃密。

九、骨量

貴婦犬：很輕，有明顯感覺。

比熊犬：很實沉。

十、性格

貴婦犬：很聰明伶俐，是那種乖巧敏捷的。

比熊犬：性格比較憨直，黏人，溫順的那種。

比熊犬性格友善、活潑，聰明伶俐，有優良的記憶力，會作各種各樣的動作引人發笑。但對陌生人兇猛。由於牠們長期與人們相伴，對人的依附性很大，非常友善，是很好的家庭伴侶犬。唯一不足的是要經常為其梳洗打扮，日常養護佔用時間較多。

十一、氣質形象

比熊犬：頗有個性，天性活潑、愛好自由，能給主人帶來無窮的樂趣。牠柔軟帶捲的被毛需要修剪，以展示牠美麗動人的黑眼睛及身體和頭部的圓形特徵。當姿勢靜止時，牠看起來像小孩們雪白的、毛茸茸的玩具；運動起來時，牠又像噴出來的棉花糖。

貴婦犬：很活躍、機警而且行動優雅的犬種，擁有很好的身體比例和矯健的動作，顯示出一種自信的姿態。經過傳統方式修剪和仔細的梳理後，貴婦犬會顯示出與生俱來的獨特而又高貴的氣質。

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