飼養貓咪對人類健康有益？　研究分析指喵星人這行為能緩解壓力

我們常常會遇到這樣的情況，一個家庭中，有一個人想飼養貓咪，而另一個家庭成員卻拒絕飼養，雖然是充滿了矛盾，但無可否認貓咪會在生活中，給我們帶來無限的歡樂。



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這項研究是明尼阿波利斯明尼蘇達大學中風學院的研究人員，在為期10年的研究中，對4000多名美國人進行追蹤調查獲得的主要結果。相關研究人員表示，狗也可能具有類似效果，但是在這項研究中，最終沒有太多狗主人顯示出上述結果。他們說，以前的研究已經將寵物與心臟受益情況結合在一起。

同意這項發現的人有凱瑟·科爾，她在2005年的美國心臟病協會上提出，狗能幫助患心力衰竭的人提高心臟和肺功能。科爾是加州大學洛杉磯分校和護理學院的一位臨床護士。她說：「我認為任何動物對人都具有重大意義，牠能讓人類獲得健康益處。」她還提到其他涉及到寵物具有鎮定效果的研究。然而公寓樓和療養院不允許寵物入內，因此，很多居住在這些地方的潛在的心臟病患者，無法獲得這種緩解壓力的機會。

在貓咪為什麼比狗能緩解更多壓力方面，獸醫專家持有另一種似乎可行的論點。獸醫病理學家勞倫斯·麥克吉爾表示，這可能是因為貓咪是一種喜歡蹲在主人膝蓋上接受愛撫的動物，正是愛撫緩解了人們的壓力，降低了心臟病發病率和血壓。麥克吉爾說，另一方面，狗狗需要關注，這也許增加了主人的壓力。當你下班回到家後，儘管非常勞累，但是你還必須關注愛狗，帶著牠去散步，而且狗還需要定期餵食，而貓咪完全有能力照顧自己。

據美國獸醫協會估計，美國大約有7200萬隻寵物狗和8200萬隻寵物貓。

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