狗狗總是激動有活力　貓咪卻自顧自去玩　研究分析下原來與這有關

平常回到家，貓咪都只自顧自地去玩，但狗狗總是興奮地迎接，就算幾個月才見一次也不陌生。



為什麼狗狗相比貓咪，總是這麼激動有活力呢？​​快一起來看看吧！​​►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！⠀

狗狗 VS 貓咪

▾▾▾狗狗總是比貓咪顯得激動？原來是和個性有關？點撃圖片了解▾▾▾

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• 狗比貓更會看人臉色？​

一項發表在《當代生物學》雜誌的研究顯示，狗狗是世界上唯一看得懂臉色的動物。據推測，可能與狗狗被人類豢養的歷史久遠有關，狗狗可以憑藉毛拔麻的語氣、表情或動作來判斷毛拔麻的情緒，並且做出相對應的回應。大部份時候，狗狗會盡可能討你歡心，所以有人說狗狗是世界上最棒的寵物。​​

• 狗狗對人類的依賴比貓強​？

林肯大學的心理學教授 Daniel Mills 曾做過一個實驗，讓一位母親把幼兒獨留在陌生房間，發現幼兒來回焦慮走動直到母親回來才安定。這個實驗同樣被放在狗狗與貓咪家庭：狗狗也做出與幼兒同樣的反應，當毛拔麻離開時十分焦慮，毛拔麻回來後，立即搖尾巴上前訓求慰藉；而貓咪，不但沒有表現焦慮，行為幾乎與毛拔麻在時相同。由此可推論，狗狗對於毛拔麻的依賴大於貓咪。​​⠀​​

• 狗狗的短期記憶比貓貓差？

貓貓被人類馴養的歷史較短，多數貓貓需要自己狩獵為生，因此必須記住打獵路線、環境狀況。據研究貓貓的短期記憶可以保留十幾個小時，狗狗品種卻只有幾分鐘。某種程度上來說，狗狗比較不會記小仇、個性比較單純，所以通常闖完禍還是笑嘻嘻！​​

總結

上述內容是都是用科學與統計的角度來推測狗狗與貓咪的個性，但一定也有不少冷酷狗狗和超級撒嬌貓咪！但無論毛孩是哪種個性，都是我們最棒的家人，值得我們用一輩子的時間去好好愛他們！​​

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】