訓練貓咪「過來」其實不難　5步速成班使貓咪一聲令下即到你身邊

很多人以為貓咪是不能被訓練的，其實，只要用對方法，不管是小貓還是成貓，不管是過來還是坐下，牠們都有可能聽懂指令，乖乖照辦的哦！

文： 墨汁／滔客



訓練師米可（ Mikkel Becker）是有訓練師執照的貓狗行為訓練師，著有許多貓咪狗狗行為訓練相關書籍。她常分享許多訓練貓咪和狗狗的方式，其中有一連串是貓咪相關的訓練，包括一般人常說的『貓咪叫不來』情形，其實都是可以經由主人和貓咪一同訓練而達成的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼即睇貓咪「過來」是甚麼一回事？內附訓練教學！▼▼▼

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為什麼要訓練貓咪「過來」？

在國外，有很多貓咪是屬於室內/室外貓，平常主人會讓他們出去花園玩耍，甚至走到隔壁或附近公園裏找朋友聊聊天、巴巴對方的頭，所以，到了晚上主人要鎖門的時候，都會希望貓咪會聽『回來』的指令，或是天氣不好要下雨，也可以在屋內叫貓咪回家。

雖然生活在香港，大部分的貓咪都是家貓，但是貓咪會聽『過來』的指令不但方便也很重要。例如平時要出門的時候，叫貓咪過來可以確認貓咪是否在家才鎖門；去獸醫院檢查的時候可以不用全家出動到床底下和櫃子裏面到處尋找跟你玩躲貓貓的貓咪；晚上在床上想叫貓咪上床一起睡覺也可以；最重要的是，如果有任何危險或危急狀況發生，貓咪會聽『過來』的指令，很可能因此救牠一命。

貓咪真的會叫得來嗎？

真的沒錯。不要太驚訝，其實，身為貓奴隸的我們，早都已經把貓咪訓練好一半了！大家應該都有這個經驗吧？一打開罐頭，甚至僅僅是開冰箱拿罐頭的聲音，都會讓貓咪立刻衝過來就地準備好。

其實，聽到罐頭會來的貓咪，離聽口令或是口哨就會來的那一天，就差一小步而已嘍！

把開罐「啵！」聲換成言語指令

就像是貓咪會聯想開罐的聲音等於吃飯，也等於要趕快跑到主人身邊，我們用語言指令叫貓咪來，也需要讓貓咪想到『只要過去就會有好吃的。』你要讓貓咪覺得，只要你叫牠，就會有好吃的，而且還不是一般好吃的，是『超級好吃、平常都吃不到的好東西』（例如自製的雞肉、去骨的魚、罐頭或貓咪點心），那成功速度就會更快。

首先你要先決定你要用什麼指令來叫貓咪『過來』，你必須選擇一個你平常不會用的指令，例如：貓貓來、貓貓來，或是用訓練笛（是的，不是只有狗狗才會用訓練笛哦！）。不過要記住，千萬不要用牠的名字來叫他過來。寵物的名字是用來引起牠們的注意的，不要把牠的名字變成一個指令，這樣會讓牠疑惑。而且一旦決定了一個指令之後，全家人都必須使用這個指令，貓咪才學的會。

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聽力不好的貓咪可以訓練嗎？當然！連聾貓都可以被訓練

不要擔心貓咪學不會，主人只要依循著規則走，貓咪一定會懂。連耳朵聽不見的貓咪，都可以被訓練成利用『震動』就可以得知主人在叫牠過來。如果你們家也有聽力不好的貓咪，你可以把指令改成產生震動的動作，例如用腳踏一下地板，或甚至做一個特定的手勢，還有些人是用開關燈的明暗切換來叫貓咪過來的。

用食物當訓練工具，快速又有效

如上面提到，如果你們家的貓咪已經學會在聽到開冰箱、磨擦塑膠袋/夾鏈帶或是開罐聲就會趕快跑過來賣萌的話，你可以直接用這些東西來輔助你的訓練。

【準備道具】：響板 （或任何會發出特殊聲音的東西）、誘人的貓食（罐頭或點心）



1. 首先，先用剛剛選好的指令或響板叫你的貓咪。例如：咪咪來、咪咪來。

2. 用平常貓咪會來的方式吸引牠過來，例如：開罐聲。注意：你的指令一定要在發出牠會來的聲響之前就先做好。絕對不能同時！也不能先讓牠聽到開罐聲音才聽到指令。

3. 基礎訓練：先訓練貓咪聽到指令就會到平常吃飯的地方（例如廚房或牠的碗附近）。

4. 進階訓練：在其他房間裏面使用你們家『過來』的指令，讓貓咪找到你，並在牠找到你的霎那，立刻給牠好吃的點心/食物。記得一定要同時摸摸牠和讚美牠。

5. 不論牠是否已經學會過來的指令，不要把牠會『過來』這件事想得很容易。每次牠完成這個指令，要不斷地獎勵牠、鼓勵讚美牠。

小撇步：在貓咪有點餓的時候訓練牠聽指令，貓咪學習的效果會非常快哦！



什麼樣的貓咪學的最快？

當貓咪還是小貓咪的時候，當然學習力比較快。但不論貓咪幾歲，牠都還是可以持續學習。只要你記得一旦牠接受指令『過來』到你的身邊，你一定要鼓勵、讚美她並給她點心，就算你叫了牠一個小時，而牠最後才移動屁股從床上姍姍來遲，你也要記得給她獎勵和點心。

要訓練貓咪叫的來，就要避免下面行為：



1. 不要牠來了而不給牠最愛的食物

2. 不要牠來了卻不讚美牠

3. 不要叫牠來剪指甲、吃藥、洗澡等牠不喜歡的事情



有時候，叫貓咪來你這兒，做些牠不喜歡的事情無法避免，但是，想要貓咪叫得來，一定要少叫牠過來後，立刻做牠不喜歡的事情。這樣，再多的吸引力和練習都將比不過貓咪那些不好的聯想和記憶。千萬不要因為方便就常常隨意地叫貓咪來，有些牠不喜歡的事情，盡量主人自己走過去貓咪那邊處理比較好。

畢竟我們最不想發生的事，就是當有危急或危險狀況的時候，貓咪聽到你叫牠卻沒有立即想來的動力或反應，千萬不要因為一時的方便就讓牠有遲疑的機會。

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【本文獲「滔客」授權轉載。】