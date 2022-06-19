父親節｜狗狗露出慈父般嚴厲眼神　惡狠狠緊盯全因主人犯了這個錯

撰文：中天快點TV
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每種動物都有自己的睡眠習慣，不過這名日本推主很肯定表示，他家狗狗的睡眠時間跟他是一樣，因為當睡覺時間一到，如果他還沒就睡覺位子，狗狗就會跑出來盯著他看，眼神透露著，「人類！你知道現在幾點嗎？」

有一天晚上，推主一直到晚上11點半都還沒睡，似乎引起正在睡覺的狗狗五郎（ぺんた）牠的不滿，牠跑出來瞇著眼惡狠狠地盯著他，看起來就好像一個準備罵小孩熬夜的媽媽，推主隨即跟五郎道歉，並把五郎抱到牠的窩讓牠睡覺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗五郎注意到主人遲遲還不去睡，露出惡狠狠的眼神，但背後其實全是愛呀！

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當我們長大了，我們可以選擇我們自己要不要熬夜。但是如果我們家中的狗狗也會做出這樣的表情，會不會讓我們產生，「今天我們也早點睡覺吧！」的想法，這張「像母親表情」的照片上傳至今，累積破10人按讚和近萬的分享。也有網友把大家心中的媽媽圖做出來，也得到熱烈回應。

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