狗狗冷知識｜汪星人聽得懂自己的名字嗎？　3步即連結狗狗與名字

狗狗知道自己的名字嗎？ 為什麼叫名字沒有回應？快下滑一起來建立狗狗與名字的正向連結！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼即睇如何為狗狗與名字建立連結▼▼▼

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狗狗的世界沒有名字？

「名字」是人類定義的東西，狗狗需要透過訓練才知道名字的意義喔！當名字 = 好事連結在一起，狗狗被叫就會很開心。

為什麼叫狗狗沒反應？

主要有 3 個原因：

1. 狗狗跟奴才的關係不佳：奴才長期打罵，狗狗產生厭惡感

2. 受外界干擾分心 – 被分散注意力，忽略奴才的呼喚

3. 對名字有壞印象 – 只聯想到「洗澡」、「回家」

狗狗會從經驗中學習，如果名字連結的是負面經驗，就會想逃避或忽略。

3 步驟讓狗狗與名字有正向連結

1：叫狗狗的名字步驟

2：狗狗看向奴才步驟

3：給狗狗零食（獎勵）

平常容易讓狗狗緊張的事，建議不要叫名字，直接開始動作就好！例如：剪指甲

貓咪的世界有名字嗎？

其實跟狗狗一樣，當「名字」伴隨食物或玩具的正向連結，貓咪是認得這個聲音的喔！可以觀察看看！貓咪聽到名字時，會轉動頭部或耳朵喔！

你叫毛孩的時候，牠們會回應你嗎？如果牠們還沒有對「名字」產生連結，可以在呼喊牠們之後，給零食當獎勵喔！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】