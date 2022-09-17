狗狗冷知識｜汪星人聽得懂自己的名字嗎？ 3步即連結狗狗與名字
撰文：汪喵星球
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狗狗知道自己的名字嗎？ 為什麼叫名字沒有回應？快下滑一起來建立狗狗與名字的正向連結！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼即睇如何為狗狗與名字建立連結▼▼▼
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狗狗的世界沒有名字？
「名字」是人類定義的東西，狗狗需要透過訓練才知道名字的意義喔！當名字 = 好事連結在一起，狗狗被叫就會很開心。
為什麼叫狗狗沒反應？
主要有 3 個原因：
1. 狗狗跟奴才的關係不佳：奴才長期打罵，狗狗產生厭惡感
2. 受外界干擾分心 – 被分散注意力，忽略奴才的呼喚
3. 對名字有壞印象 – 只聯想到「洗澡」、「回家」
狗狗會從經驗中學習，如果名字連結的是負面經驗，就會想逃避或忽略。
3 步驟讓狗狗與名字有正向連結
1：叫狗狗的名字步驟
2：狗狗看向奴才步驟
3：給狗狗零食（獎勵）
平常容易讓狗狗緊張的事，建議不要叫名字，直接開始動作就好！例如：剪指甲
貓咪的世界有名字嗎？
其實跟狗狗一樣，當「名字」伴隨食物或玩具的正向連結，貓咪是認得這個聲音的喔！可以觀察看看！貓咪聽到名字時，會轉動頭部或耳朵喔！
你叫毛孩的時候，牠們會回應你嗎？如果牠們還沒有對「名字」產生連結，可以在呼喊牠們之後，給零食當獎勵喔！
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