虎斑貓對雪橇犬作出靈魂拷問繞圈狂聞　汪疑惑：你這麼不相信我？

動物的嗅覺相當敏銳，身上只要沾上別人的味道，回家絕對沒好臉色看。日本一名飼主同時養了雪橇犬和虎斑貓，某天貓咪突然狂聞雪橇犬身上的味道，就連耳朵甚至打哈欠的嘴也不放過。動作彷彿在確認平常朝夕相處的夥伴，有沒有趁牠不注意的時候「偷吃」。



虎斑貓太陽(サン)和雪橇犬小雪(ユキ)平時感情相當要好，無論吃喝玩樂及睡覺都膩在一塊。某天太陽卻突然嗅起小雪的身體，似乎是聞到某種不尋常的味道。牠便開始繞著小雪瘋狂聞起來，從鼻子耳朵到身體其他部位進行地毯式搜索，小雪雖然一度想閃躲最後還是乖乖就範，希望如此一來就能讓太陽放心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雪橇犬小雪遭虎斑貓太陽嚴厲拷問是否出軌。結果會如何呢？

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主人看到這番畫面，忍不住笑說根本是在檢查雪橇犬有沒有外遇的跡象。網友也被小雪搞不清楚狀況的表情逗樂，像在說「你這麼不相信我？」，但也認為這就是他們之間愛的表現。

除了猜忌懷疑，太陽偶爾也會幫小雪舔毛服務。不過似乎是不習慣貓咪舌頭上的倒鉤，雪橇犬發出低鳴還一度吠叫，像在抱怨「很痛啦不要再舔了」，嚇得太陽轉身逃離鏡頭。

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