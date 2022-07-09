流浪貓媽媽為保護孩子與惡狗搏鬥　脊椎斷裂、下肢癱瘓仍不放棄

很多人會覺得，動物和人最大的區別是「沒有感情」，牠們所有的行為只是出於本能，並沒有愛恨喜怒等情感變化和需求。只是人類把自己的感情投射到牠們身上，給動物強加上「擬人化」的解釋而已。

但，真的是這樣嗎？



深夜，響起了流浪貓的慘叫聲。一天半夜，某居民區的住户們，突然被一陣淒厲的貓狗叫聲吵醒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

流浪貓媽媽為保護孩子與惡狗搏鬥，自己卻身受重傷。

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因為附近有很多流浪貓狗，經常會因為爭地盤、爭食物發生打鬥，所以大家也沒當回事繼續睡了。

第二天，經常救助流浪貓的阿姨發現，一隻母貓和剛生下來的小貓不見了。牠們常在的地方只有一灘血跡… 難道，半夜的慘叫是牠們…？

阿姨著急地到處尋找，終於在一個角落裏發現了小貓們，但貓媽媽依舊不見蹤影。她去小區管理處查看附近的攝像頭，看到了當時發生的慘烈場景：一條壯碩的流浪狗出來尋找食物時，發現了剛出生不久的小貓，餓瘋了的牠撲了上去，準備飽餐一頓。

這時，貓媽媽從後方草叢中竄出，毫不猶豫擋在孩子們的身前，卻被流浪狗一口咬傷了脊椎處。

這條流浪狗也被貓媽媽的利爪撓傷，灰溜溜地逃走了…

身受重傷，貓媽媽連夜轉移小貓

幸運的是，小貓們在媽媽的保護下毫髮無損！

因為擔心流浪狗會來尋仇，貓媽媽強忍著疼痛、拖著癱瘓的下身，艱難地把小貓一隻只轉移到別處。但在附近並沒有發現貓媽媽，牠會不會已經……？

於是，志願者在貓窩附近架設了攝像頭，一連監控了兩天兩夜，消失的貓媽媽突然出現了！

只見牠拖著後肢慢慢爬向小貓，靜靜地、專注地看了孩子們好久。然後扭過頭、義無反顧地走掉了…

既然牠回來了，為什麼又走了？

動物保護中心的專家看了視頻，給出了這樣的解釋：貓媽媽很有可能受傷過重，知道自己已經堅持不了多久了，於是死前拼盡力氣，安置好小貓。

在確認了孩子們的安全後，牠就會找一個地方靜靜的死去…

全力援助，貓媽媽一家終團圓

看到這麼偉大堅韌的貓媽媽，大家決定一定要找到牠、救治牠，絕不能讓牠獨自離開這個世界。

最後，在離小貓約幾百米的牆角處，發現了虛弱的貓媽媽，牠還活著！

當牠被帶到醫院後，大家才發現，牠的整個後背已經完全潰爛，不斷地流出膿液和血的混合物。

整個貓發出惡臭味，只有臉蛋依舊乾淨，即使現在，牠也努力保持最後的體面。檢查後得知，可怕的外傷已經算很輕了，牠的脊椎神經受傷嚴重，後肢癱瘓，僅有輕微的知覺，需要馬上動手術，但不保證可以治好。

不管貓媽媽以後能不能恢復健康，一位被牠打動的鄰居都會收養牠和孩子們，好好照顧、呵護牠們健康成長！

偉大的母愛，不分物種！

「天下所有慈母的跪拜，包括動物在內，都是神聖的。」 ——《藏羚羊的跪拜》

「動物」的字根源自於拉丁文「靈魂」，是一種情感凝聚或者一種精神意志，且並不為人類所獨有的體現。

生命平等，萬物有靈。動物不僅和我們一樣努力活下去，牠們同樣具備豐富的情感屬性。特別是偉大、無私的母愛，更是來自「靈魂」深處的情感表達。

那是一種期待另一個比自身更重要的，生命的延續和希望。任何一個動物都擁有靈魂、擁有母愛：為了孩子甘願犧牲自己的性命。

面對威脅時，挺身而出保護孩子，這種度自己生死於身外的力量，是驚人的、偉大的、心酸的，值得「自以為是」的人類所敬重！

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