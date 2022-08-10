鬥牛犬的短鼻、皺紋皮膚帶來健康隱憂　獸醫籲：停止培育及購買

現代許多人都會飼養寵物，但你可曾想過，狗狗討喜的特點，會不會是我們人為製造、放大的，我們喜歡的特點可能正在讓毛小孩們承受痛苦。國外獸醫專家懇求大家，希望在鬥牛犬品種重塑之前，不要再培育和購買牠們了。



皇家獸醫學院專家表示，研究指出，鬥牛犬的健康風險是其他品種的兩倍。他們希望大家停止購買英國鬥牛犬和其他兩種品種（法國鬥牛犬和八哥）直到問題得到解決。因為大家過度追求牠們的平臉、皺紋皮膚和矮胖身材，導致忽視掉牠們正因為這些特點而有健康隱憂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼即睇為何鬥牛犬的特點帶來健康隱憂▼▼▼

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皇家獸醫學院（Royal Veterinary College）的奧尼爾（Dan O’Neill）博士說，這些狗有著大大的凸出的眼睛和平坦的臉，雖然無疑是「可愛的」，但經過多年的選擇性繁殖，牠們的極端的體型已經成為死亡主因。曾經的鬥牛犬是肌肉發達、運動能力極強的品種，但經過「人擇」後，原先的優點已蕩然無存。

奧尼爾博士表示，鑒於鬥牛犬對我們的心理影響來看，鬥牛犬的人氣是可以理解的。 牠們的大頭、大眼睛和溫順的氣質讓我們想起了嬰兒，激發了我們的養育本能。不過被我們認為的「可愛」在很多情況下，都是造成牠們一生痛苦的主因。現今鬥牛犬的飼養在一些國家已經被禁止飼養了。

根據獸醫和福利組織的專家團隊指出，鬥牛犬常常會出現眼睛疾病、呼吸困難和皮膚皺褶感染。獸醫歷史學家、倫敦國王學院的艾莉森（Alison Skipper）博士表示，「真正負責任的繁殖，是將牠們的健康放在首位。」

《犬科醫學與遺傳學雜誌》上的研究比較了數千隻作為寵物飼養的英國鬥牛犬與其他犬種的健康狀況。 研究發現，英國鬥牛犬在一年內患一種或多種疾病的可能性是其他狗的兩倍。當中最常見的健康問題是皮膚皺褶感染（可能性是其他狗的38倍）、眼睛疾病（可能性是26倍）、下頜突出（可能性是24倍）和呼吸問題（可能性是19倍）。該團隊最近的一項研究發現，八哥也有相同的健康風險。

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