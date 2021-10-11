狗狗冷知識｜主人回家毛孩超熱情撲人　4個應對方法不再又愛又恨

當我們回家的時候，狗狗很熱情地撲向我們，這確實是讓人開心的事。但是現實中可能也會帶來很多麻煩。



比如有一些小狗牠撲人的時候，牠喜歡用嘴巴去拉扯你的衣服，有可能把你的裙子拉開了。而有些大狗力量很大，六、七十磅往你身上一趴，不但拉斷你的絲襪，還讓你身上留了爪痕，這都讓人很痛苦。

如果希望狗狗不撲人，就不要嘴上一邊說不要，但是你的手卻一直摸牠，牠會認為這是一種鼓勵和讚揚。

當狗狗熱情地撲向我們時，應如何應對？（點圖放大閱讀）👇👇👇

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我們應該做的有幾點，第一，我們可以忽略牠，直接不給牠回應——不看不摸不說，我們也可以向前走，因為我們向前走時，狗狗就會掉下去，因為牠站不穩嘛。

第二，我們還可以直接轉身，當我們轉身的時候，其實狗狗發現不能直接面對了，牠會自己跳下來，再走到你面前，牠可能會再撲第二次，你可以第二次轉身。

還有個很簡單的方法，當牠撲上來的時候，我們直接推牠下去，當牠掉下去之後我們就忽略牠，牠會再來第二次、第三次……只要你推多幾次，牠會發現無效了，那牠就會降低對你撲跳這個行為，只有我們不鼓勵牠，牠才會改掉這個行為。

那會不會影響我們和狗狗之間的感情？並不會，等牠四腳著地了，我們再跟牠互動，牠會明白，主人回家的時候，我雖然內心澎湃，但如果我越快平靜，主人就會越快跟我進行互動。

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