狗狗冷知識｜分離焦慮引發拆家危機？4個方法避免屋企變災難現場

狗狗有分離焦慮是正常的事情，因為在自然界，狗狗跟其他狗狗一起生活是7×24小時不分離，當牠在家裡時牠也希望跟我們這樣。
但人和狗還是有區別，現代都市人都要到學校學習或者搬磚賺錢，而不是像原始人一樣和狗一起打獵，所以我們一定要上班上學暫時離開家庭，這時狗狗在家沒事可做，牠就要發洩精力，拆家是常態。
所以我們要把一件本身很不自然的分離的事情，讓牠覺得很自然，我們就要用些辦法來達成（點圖放大閱讀）👇👇👇
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第一，離家之前要給牠充分運動，因為運動過後牠的體能得到宣洩，牠在家才不會拆家。
第二，你可以在牠的窩裡放一點你的衣服，穿過的舊衣服等讓牠嗅聞到我們的氣味，牠會覺得更安心。
第三，我們出門的時候不要過分的激動，比如跟牠說「蛋撻走了，拜拜」——你這樣一做，牠的興奮情緒就上來了。倒是你正常出門把門關上什麼都沒發生，牠會覺得這是件很自然的事情。
第四，那麼還有就是我們在家裡把東西給收好，讓牠不能亂咬。但牠還是希望有些東西能發洩精力怎麼辦？我們可以用漏食球（可以內藏食物那種）或者說嗅聞墊等讓牠自己發洩精力，尋找牠覺得好玩和想吃的東西，那牠會把精力發洩在這些上面而不會亂咬亂拆家。那狗狗在家也會覺得好玩安心，我們離家牠也不焦慮了。
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