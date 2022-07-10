玳瑁貓在家裡失去影蹤　老夫婦含淚為牠超渡　2年後竟然奇蹟出現

毛小孩走失往往都是飼主最心痛的事情，但能夠失而復得實在是喜訊一樁。最近一則奇聞在網路上掀起討論，一對老夫妻養了一隻玳瑁貓，2年前失蹤後再也沒有回來，老夫妻難過地以為貓咪已經不幸往生，還為此辦了超渡法會，結果2年後貓咪終於回來了，老夫妻感動淚崩。



綜合日媒報導，日本兵庫縣丹波市一對姓「足立」的夫妻養了一隻混種的玳瑁貓名叫「巧可(Chako)」，巧可是2013年時夫妻倆從女兒朋友那邊收編的貓咪，他們相當愛護巧可，這幾年來可以說是一直都跟貓咪相依為命。但在2020年4月，巧可突然就從家裡失蹤了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

愛貓走失2年沒回家，老夫婦以為再沒法和牠相見，沒料到奇蹟出現了。

+ 26

老夫妻接受採訪時難過表示，巧可每天早上5點都會叫他們起床，這時候他們就會開窗戶讓巧可出去散步，等到散步夠了就會自己回來吃飯，但是2020年某天巧可卻一去不回。老先生說，巧可走失的那天到了晚餐時間都還沒回來，「我們就趕快去找警察和動保中心，卻都說沒收到有貓咪走失的消息。」

巧可失蹤一個多月後，老夫妻使用各種方法都遍尋不著巧可的蹤影，最後他們只能說服自己「巧可可能已經過世了」，悲傷的老夫妻還因此做了七七四十九天的法會超渡巧可，希望牠能往生西方極樂世界。老先生表示，儘管都已經做了法會，應該要放下了，但他跟老婆都還是不願意相信巧可也許已經不在了。

足立老夫妻一直在祈禱等待愛貓回來，但其實這段期間，巧可只是跑到3公里外的木工工廠倉庫躲起來，後來被工廠內員工看到，有鑑於那時候巧可身體狀況不好，走路搖搖晃晃相當虛弱，工廠人員就暫時先照料並收編巧可，將牠養在作為展示中心的廢棄小學裡面。

工廠人員表示，那時候看到巧可就覺得這應該是有人養的貓咪，只是不知為何找不到飼主，就想說先養在學校裡面，畢竟學校做為他們工廠展覽中心有不少遊客會前來，應該可以等到飼主出現，就這樣巧可在木工工廠被照顧了2年。

直到2022年4月，足立夫妻的女兒某天在逛網路的時候突然想到自己小學母校「神樂小學」，因為很關心現況就打算查查看母校狀況，結果意外在社群網站上發現了長很像巧可的貓咪照片，她趕緊連絡父母親去木工工廠看看，看到果然是巧可，老夫妻感動的當場大哭。

木工工廠人員表示，那時候足立老夫妻過來一看到貓咪就哭得唏哩嘩啦，畢竟走失了兩年以為牠過世了，結果竟然活得好好的一定很開心。最後在木工工廠人員的幫助下，巧可回到了老夫妻家中，老夫妻感動的說，「多虧了很多善良的人，巧可才能平安跟我們再度聚首，他們都是我們的恩人」。這段奇蹟找回愛貓的故事也被日本電視台製作了一集節目，不少網友因此感動淚崩。

延伸閱讀：

手殘貓奴也能學會！「迷你勞贖球」10步驟DIY貓咪玩具 喵皇超捧場每天玩

「旋轉貓貓杯」360度均勻曬太陽3喵爽到液化 網笑：外帶1杯鮮奶+2杯奶茶

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】