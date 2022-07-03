愛貓離世小女孩沒法釋懷寫信聊近況　幾天後她收到喵星來的回信

很多鏟屎官都希望，養一隻寵物和自家小孩作伴，這樣的場景想想就很温馨、有愛。



但寵物的生命遠比人類短暫，也許幾年、十幾年…後，就要回到自己的小小星球上。也許大人尚且能夠釋懷，天真的孩子們要如何面對「分離」呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Nevaeh很想念離世的愛貓，並寫信給牠慰問近況。沒想到，「牠」真的回信了！

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陪伴女孩5年，13歲貓咪回了喵星

國外有一位5歲的小女孩Nevaeh，自她出生的那天起，就一直被家裏的貓咪Tin Tin呵護着。

說來奇怪，作為一隻上了年齡的老貓，Tin Tin日常對人類都懶得搭理，唯獨對Nevaeh態度不一樣。

連睡覺都要和她躺在一張小牀上，陪伴着她，從咿呀學語到蹣跚學步。在Nevaeh的心裏，Tin Tin也是自己最好最好的夥伴，不管有什麼小秘密都要告訴牠，還經常給牠穿上可愛的小衣服，一起玩「過家家」的遊戲。

就這樣，温馨的5年過去了，然而已經13歲的老Tin Tin，身體一天比一天虛弱。這天晚上，在全家人的陪伴下，牠終於支撐不住回到了喵星。

第二天早晨，Nevaeh起牀後，一如既往的呼喚着Tin Tin：「懶貓~懶貓~太陽曬屁股啦！」

然而她再也等不到牠的回應了…Nevaeh的媽媽告訴她：每隻小貓咪都有自己的使命，那就是找到一位最可愛的小孩子，陪伴他們長大、學會愛。等到使命完成、你也長大了，牠就要回到自己的星球去了！

Tin Tin臨走前拜託她轉達Nevaeh：自己是天上最亮的那顆星星，如果想牠了，可以抬頭看一看牠，或者可以給牠寫信哦~

只是喵星球離地球實在太遠了，也許要很久很久才能收到牠的回信！

寄往天堂的信，收到了愛的回應！

但Nevaeh實在太想念Tin Tin了，5年來他們每天都會待在一起，現在卻只留下自己一個人。這樣的生活她還沒有辦法適應，於是她帶着思念和愛寫下了一封信：

親愛的Tin Tin，



我好想你。你是全世界最好最好的小貓咪，我永遠不會忘記你，一定！送你一張我們的合照，你也要想我



~愛你的Nevaeh



還在信封上寫下了地址：寄給在天堂的Tin Tin，雲朵裏最閃亮的那顆星星。之後，她在媽媽的陪伴下，鄭重其事地把信封投進郵箱。

家人本以為隨着時間流逝，孩子會慢慢接受貓咪的離開。結果，意外且美好的事情發生了：Nevaeh收到了Tin Tin的回信！

給我最好的朋友Nevaeh。



很感謝你的來信，和送給我的照片。對我來說，這意味着太多美好的事情。所以我把牠放在毛茸茸的被子下面。我在這裏過得很好，認識了很多朋友。有一隻叫Tibble的貓打鼾聲音很大，還有很多善良的天使來餵我呢~我知道我們分開之後，你很孤獨但是請不要繼續難過下去，包裹裏有一本書和一個很像我的玩偶。如果想我的時候，你可以抱抱牠。就像我們以前在一起的每一天那樣，或者對着最亮的那顆星星說說話。我在這裏可以聽到的喲



~永遠的、最好的朋友Tin Tin🐾



收到信後的Nevaeh開心瘋了，見人就要分享：你看那顆星星，是我最最最好的夥伴Tin Tin哦！！

用心呵護，守護最純粹的童心！

那，這封信到底是誰寄回的呢？媽媽將這件事發在網上，希望大家幫她尋找這位善良的人。沒想到真的找到了，——是負責這個區域的郵遞員！

他說：因為他家裏也養貓，他很能理解失去陪伴多年寵物的感覺，也希望Nevaeh的童心能被呵護。

相信這份來自陌生人的温暖，等孩子長大了也絕對不會忘記：曾經她最好最好的夥伴！

從喵星球、從天堂寄了一封信給她。信的上面寫滿了她和貓咪最純粹的愛，寫滿了這個世界對她的呵護和温暖！

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