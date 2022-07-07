吸貓前要先行超級大禮　小主人這舉動令網民狂讚：貓奴要從小養成

從小就是天生貓奴！一名網友貼出家裡人貓互動的可愛照片，某天她拍到小嬰兒跟自家貓咪玩耍的場景，只見小寶寶想去找待在較高處的貓咪玩耍，但他快要碰到貓咪的時候，突然先對貓咪鞠躬示意，就像是在問「貓貓我可不可你摸摸你」，貓咪也很溫順的給小寶寶吸，小寶寶超有禮貌的行為讓許多網友直呼融化了。



一名網友在推特「シィク / 猫アカ」發文，家中養了一隻今年2歲的挪威森林貓「席克(Siku)」，2021年時網友夫妻喜迎一名可愛的新生兒，目前小寶寶已經1歲多了，正在學習走路跟講話的年紀，一人一貓關係相當好，席克也很照顧家裡這位剛出生一年多的小主人，經常擔任貓咪保母照顧小寶寶。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

1歲小主人想和貓咪玩耍，但在旁的媽媽卻看到兒子向貓咪行了一個大禮！

+ 18

某天席克的飼主捕捉到一幕溫馨畫面，小寶寶想要去找待在較高處的席克玩耍，席克坐在櫃子上，早就發現小主人想要來跟自己玩，但小寶寶卻在要準備摸摸席克之前，待在櫃子前方突然90度鞠躬，就像是在說「貓貓，可不可以讓我摸摸你呀？」，超有禮貌的行為讓爸媽看得相當驚訝。

席克就像是知道小主人很有禮貌，因此也乖乖地坐在櫃子上讓小主人又摸又吸的，溫馨的互動相當令人感到窩心。照片與影片曝光後至今已吸引超過6萬人按讚，網友表示「貓奴從小養成」、「小弟弟還是個寶寶就這麼懂禮貌，長大後不得了了」、「貓咪：看在你這麼有禮貌的份上就讓你摸到飽」、「根本是天生貓奴」。

延伸閱讀：

在家「蛇來蛇去」一整天也不會膩

讀懂貓狗肢體語言 促進人寵互信的行為獸醫

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】