金毛尋回犬遭流浪貓圍堵欺負　背藏心酸往事　網民：都收編好嗎？

喜劇的內核是無盡的悲劇。

所以今天，我們的故事從一則喜劇開始。



博主@萌寵指南前幾天講了一個故事，一開始以為是喜劇，但笑着笑着，心裏卻不是個滋味。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

究竟這個故事是一個喜劇，還是一個悲劇呢？看後心底有點戚戚然。

+ 44

事情是這樣的，一隻威風凜凜的大金毛，毛髮靚麗，帥氣逼人，卻被一隻狸花貓帶領的五隻流浪貓胖揍（東北話：狠狠地打）了整整兩年......

就是這傢伙，帥吧？但不得不說，慘是真的慘啊...每次出門遛彎，迎接牠的都是這個陣勢：

只要這個架勢一擺出來，今天這頓揍鐵定免不了。兩年的時間裏，金毛兩次被這五隻貓揍進醫院，被揍哭更是家常便飯。

連金毛的鏟屎官都說，這傢伙揍的，都快揍出來感情了。咋辦呀？金毛都鬱悶了：我到底做錯了什麼？讓你們這麼對待我？

兩年間，鏟屎官想了很多辦法，怎麼樣才能讓金毛不再捱揍呢？於是把金毛送到鄉下三個月，想着先避避風頭，回來了也許五隻貓就把牠忘了。

結果一回家...天吶~這該死的壓迫感，金毛都快要被嚇的尿褲兜子了...

避風頭不行，那食物誘惑可以了吧？鏟屎官精心準備了一些食物喂這些貓咪，誰曾想這些江湖上的貓一點江湖道義都不講，食物吃幹抹淨，金毛照打不誤。

經常和金毛一起玩的邊牧替自己的好朋友出氣：怎麼，還牠喵了個咪的打上癮了？就你們人多是吧？敢欺負我兄弟！

結果...明顯低估了貓咪們的戰鬥力，來一對人家打一雙，臉都給牠撓破了。

這下鏟屎官和金毛徹底沒轍了，避風頭不行，叫兄弟也不行，和解...更加不可能。

為啥不能和解？因為金毛和流浪貓的老大狸花貓有奪主之仇！這一切，還得從2019年的那個相遇說起.....

延伸閱讀：小貓化身魔鬼教練 爸做掌上壓遭「嚴厲督促」 喵：別偷懶繼續

+ 17

回到2019年那個初次邂逅

2019年，鏟屎官想要買一套房子居住。去看房時，發現在陽台的露台上生活着一隻漂亮的狸花貓。

這隻狸花貓與鏟屎官非常有緣分，在他看房期間一直陪伴着他，鏟屎官走的時候，甚至還送他下樓。彷彿在說：我中意你，如果你搬過來，我們就一起生活吧~

但彼時的鏟屎官，是一個非常怕貓的人，也沒什麼回應，只是默默的把這個房子買了下來。

後續裝修的三個月裏，只要鏟屎官來，狸花貓一定會在屋子裏陪伴着他，儼然已經把他當作了自家人。

按照正常的劇情，本該是鏟屎官順勢收養狸花貓，從此幸福地生活在了一起。但天不隨人願，就在房子裝修好之後，狸花貓忽然就消失了，也沒說自己去哪，忽然就沒了。

狸花貓這一消失，就是幾個月之久。鏟屎官在這段時間裏，養了一隻金毛，就是故事一開始的那隻常年被揍的大冤種。

在鏟屎官就要以為小貓咪不會再回來的時候，一天早晨，門外忽然傳來了一陣陣貓叫。原來是消失已久的狸花貓回來啦！這段時間，牠是去生孩子了。

看着門口眼巴巴望着的狸花貓，鏟屎官犯了難：牠明顯是想進屋，但金毛還小，疫苗都沒打完，再加上自己還是很怕貓，於是就沒有讓可憐的狸花貓進來。

自那之後啊，以為自己有了主人的狸花貓徹底怒了，心灰意冷：你以為你拒絕的是誰的愛？行啊金毛，你敢跟我搶主人，我揍死你！

小狸花不會認為是鏟屎官害怕牠，而是固執地認為，是金毛搶了自己的鏟屎官。牠作為附近流浪貓的老大，手下自然不缺小弟，於是，之後整整圍堵了金毛兩年。

金毛這個大冤種每次捱揍的時候可能都想說：完全是誤會！真不關我事！你先聽我解釋...

鏟屎官也不是沒想過再把狸花貓收養了，但偶然又撿到了一隻出車禍的暹羅貓，後來還做了截肢手術。

等鏟屎官終於把暹羅養明白了之後，再想收養狸花貓，發現，牠和大金毛已經有了根深蒂固的仇恨，根本沒辦法生活在一起。

唉，可是站在小狸花的角度就很委屈啊。小狸花是最早陪在鏟屎官身邊的小傢伙，結果他左領養一個，右領養一個，始終都沒有收養牠。而且自己生完孩子回來之後，甚至都不能進屋，真太揪心了啊！

整個故事看起來是個喜劇，但對於小狸花而言，卻是難以言說的傷悲。

這個世界就像一個頑皮的孩子，喜歡捉弄本應該在一起的生命。故事本該是「與君初相識，恰似故人歸」，但結果，卻淪落成了物是人非。

希望大家把這個心酸的故事擴散出去，讓更多的小流浪，能夠擁有一個屬於自己的家！

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】