小孩子虐待動物應寬容看待？　家長樹立正確價值觀和責任感更重要

人性本惡，亦或者人性本善？



波妹兒一直認為，單純、無知的小孩子們在成長過程中，一定會被各種因素所影響，最終會長成為好人還是壞人，誰都不能保證。 也正因為如此，大家對於孩子總是格外寬容：「不能怪他，是沒教好。」但無論什麼時候，這都不應該是做錯事的免責條款！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

女孩強行拋摔寵物店貓咪

點擊圖片了解女孩強行摔寵物店貓咪的經過，實在令人心痛。

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家長現經典言論：小孩子不懂事！

6月19日，湖南長沙。一家寵物店發生了極其惡劣的事件：一個十幾歲的小女孩，將2個月大的貓咪高高拋起，使其摔落在地，前後一共摔了7、8次，隨後自行離開。

女孩強行拋摔寵物店貓咪（波奇網提供）

等到店員發現地上奄奄一息的貓咪後，急忙送到醫院！經檢查，貓咪被摔斷了牙齒、口鼻噴血、甚至大小便失禁…受傷極重，必須緊急救治。

為什麼未成年女孩在店內玩耍時，身邊卻沒有大人陪護？

據店員表示，該女孩應該就住在附近。那天下午她進店後，就不停和貓咪們互動、玩耍，甚至還掏出自己的零花錢買了一個小罐頭餵貓，怎麼看都是有愛又懂事的。

剛好一位客人帶著狗狗來洗護，店員本著對女孩的信任，放心地上樓做事了。結果他走後不久，令人震驚的事情就這樣發生了…只見她左右走了兩圈後，把一隻約2個月大的金吉拉幼貓硬生生拽出籠子，直接高高拋起，卻並沒有打算接住，任由貓咪直接摔到地上。

再拋、再摔、再拋、再摔…

感覺玩夠了，就把貓咪狠狠的往籠子裡一扔，走了！

女孩強行拋摔寵物店貓咪（波奇網提供）

店員和老闆也立即報警，警方根據監控很快找到了女孩和她的父母。但面對自己孩子做的錯事，父母的態度並不是很積極，只關心自己需要賠多少錢，對於貓咪的傷勢毫不關心，甚至還說出了經典言論：「小孩子不懂事，只是覺得好玩！」

寵物店老闆氣不過，把視頻打碼後放在了朋友圈裡，本想提醒同行們要小心看管自己店內的寵物，也希望有更多的人反思一下，為什麼現在屢屢出現孩子傷害小動物的事件，究竟是教育、家長，亦或者是哪裡出了問題。

結果事情開來後，他卻遭到了大批的謾罵，指責他帶頭「網暴」未成年人，說小孩子只是在做實驗，想要證實一下「貓咪從高空墜落時能不能四爪著地」。

？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？這說的是什麼話啊！幸好小貓咪經治療後恢復良好，目前已被接回家。小可愛，你的福分在後面呢！~

至於治療費用和相關賠償問題，老闆還未與家長協商一致。

至於治療費用和相關賠償問題，老闆還未與家長協商一致。（波奇網提供）

善良，是給孩子最好的教育！

2021年8月，東莞一寵物店內，女孩故意用玻璃門反复擠壓，夾死一隻小貓。

（波奇網提供）

2022年4月，一男孩闖入金華某貓舍，抓住4隻貓並逐個拋起後砸地。

（波奇網提供）

今年春節，江西宜春。一位兩歲小女孩擔心爆竹聲嚇到狗狗，用雙手溫柔摀住小狗耳朵。

（波奇網提供）

6月初，廈門有個小男孩，為路邊的流浪貓撐起了一把雨傘，還陪著它在雨中散步…

（波奇網提供）

同樣都是年幼的孩子，為什麼對待生命的方式卻有天壤之別？因為：他會成為什麼樣的人，取決於你想讓他成為什麼樣的人。孩子小的時候，虐待動物是十分普遍的娛樂項目，很多人幹過（包括我自己）：撕蝴蝶的翅膀、朝著流浪狗扔爆竹、用玩具槍射擊窗外的麻雀…

你說他們是天生在作惡嗎？當然不是，年幼的他們無法體會疼痛和死亡的概念，只是覺得這樣很好玩，或者不明白如何控制力度。但作為家長，在這時應該做的就是——引導：引導孩子尊重生命、用善良去愛這個世界，從而樹立正確的價值觀和責任感。

這才是生而為人的意義、才是為人父母的意義！

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】