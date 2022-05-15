愛貓突然不黏人　媽找來寵物溝通師指「怕傷到小孩」　驗孕揭真相

大家相信家中寵物其實有靈性嗎？一名女網友表示，她的愛貓「樂樂」每天都要和自己一起睡，結果某天開始卻突然「翻臉」不願同床，怎麼叫也叫不過來，相當怪異。不料，經寵物溝通才發現，原來樂樂竟比她還早知道自己懷孕的消息，因深怕睡覺時不小心壓到主人肚子，才會有如此貼心舉動。



「這件事情真的很扯！」該名女網友在《Dcard》上寫道，每天都要和她手牽手、抱抱一起睡覺的樂樂，2月某天卻突然叫也叫不過來，結果樂樂透過寵物溝通傳達意念表示，因原PO帶了很小很小的孩子回來，牠怕傷到對方才會這樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

橘貓樂樂突然變得不黏人，原來牠知道了個大秘密。

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起初，原PO以為樂樂是在忌妒她中途收留的另一隻懷孕母貓，畢竟自己身上會碰到貓媽媽的味道，因此不以為意喊：「她大小姐不是很高興吧！」沒想到她事後卻開始出現莫名嘔吐、愛吃酸甜等反常行為，這才得知自己根本已懷孕5週！

神奇的是，原PO推算了一下時間發現，原來樂樂當初不願和自己睡，又說她帶孩子回來，指的並不是懷孕母貓的腹中寶寶，「而是我肚子的孩子！」原PO暖心喊，樂樂現在會很擔心她的肚子，不敢再壓在身上、只會抱抱手睡，同時驚呼：「我竟然比我的貓更晚知道我懷孕！」

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