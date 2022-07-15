給毛孩取名有大學問　獸醫曝貓咪取這個音結尾名字：會比較有反應

飼養寵物除了一些基本的知識與健康問題外，最快讓人陷入煩惱的就是「想名字」，有最簡單入手的外表花色派、可愛破表的疊字派、最貼近人名的正經派，甚至還有惡搞無厘頭派，每個名字都賦予寵物一個新的身分。



不過就有獸醫師說到，經過統計發音為「EE」結尾名字的貓，叫牠會比較有反應。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

替寵物取名字，你會採用什麼方法呢？獸醫指取名時有這個音結尾的名字，會比較有反應。

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這集《有點毛毛的》就從不同的寵物取名派別進行討論，有從花色下手的花色派（小白）、可愛順口的疊字派（寶寶）、外語派、接地氣辣台派（面乳、米拎）、食物派（嘎逼），也有精品虛榮派（Gucci），最後還有惡搞無厘頭派（奧米加咆哮獸）等等。

知名貓行為獸醫師林子軒就曾經提到，經過研究統計，貓咪對於發音是「EE」（音同「一」，普通話）作為結尾的名字比較有反應。留言馬上就吸引不少網友分享自己寵物的驗證過的結果。

為驗證獸醫師的說法，有網友說，他們家養了三隻貓，一隻叫做Puppy，另一隻叫做噗啾，第三隻叫做Puma，結果在多方嘗試之後發現其中Puppy對自己的名字最有反應。

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