愛犬死於國際託運　女星崩潰控訴航空公司推諉責任：把牠當貨物

首先要和大家說一聲抱歉，最近和大家分享了太多心痛的事情了…甚至令一些小夥伴感到抑鬱和無力。



平時，波妹兒也更願意和大家分享可愛的、美好的事情，聊聊八卦、擼擼貓狗。但...如果悲劇發生時你我不發聲，可能下一次就會出現在我們身上了！！

所以很抱歉，今天還是要講一件悲傷的事情...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

女星李紫婷本來是要開心地接狗狗回到身邊，沒想到抵達後愛犬早已無氣息。

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最近全國大範圍地區迎來超高溫天氣，空調、風扇一秒鐘都不能停，室外站個5分鐘就有可能中暑。

身邊有養寵的小夥伴需要跨省搬家，就因為「託運寵物」的問題愁破了頭：空運太貴、陸運太熱，但想想自家毛孩子的安全，咬咬牙還是掏空了錢包走空運。

然而，昂貴的空運真能「買」到毛孩子的安全嗎？

高價寵物國際空運，換來了死亡！

6月25日，知名藝人@李紫婷MiMi 在微博發帖稱，心愛的狗狗melody從泰國空運至中國途中死亡。

melody是她養的第一條狗狗，陪伴她度過了很多美好的時光。但自己現在的演藝事業大多在大陸，再加上2020年以來的疫情影響，她已經有2年沒有見到melody了。

因為思念，她決定把melody接到自己的身邊。經過多方考察，她最終選定了昂貴的國際空運：部分航空公司的飛機具備有氧貨艙，艙內的溫度和氧氣都可以保證，再加上機上運輸時間短，寵物出現應激的可能性也更小。

經過一系列嚴格檢查、辦理完防疫相關手續後，melody順利登上了飛機，牠將由泰航轉運至國內後，再交接給東航運至上海。雖然全程花費過萬元，但這是一場充滿期待和團聚的旅途！

第二天，李紫婷早早來到機場，迫切等待着melody的到來。但最終見到的，卻是早已失去生命跡象的牠。

相對於陸運來說，空運充滿了更多特殊的危險：缺氧、噪音、低壓…每一個因素都可能要了小動物的命。

為了查明melody的死因，他們想盡辦法去溝通、去調查：積極聯繫兩家航空公司、聯繫寵物醫生進行相關檢查...

然而，一家航空公司聯繫不上、一家航空公司推卸責任，狗狗也不被允許帶走，他們甚至還發現，狗狗是和貨物放置在一起進行運輸的。

想象一下，當時的停機坪氣溫高達60℃，小小的melody就和沒有生命的行李一樣放置在角落裏，無人在意牠的孤獨和高溫，是多麼的無助和絕望！

維權衝上熱搜，才等來遲到的回應！

直到她把整件事發布在微博上，藉助自己的影響力「維權」後，才終於等來了泰航的「回應」：珍愛和珍惜每一條可愛的小生命，將盡快全面調查並處理相關事宜！

事件衝上熱搜後，失去愛犬的李紫婷還遭到了部分網友的攻擊：

「為什麼不通過法律途徑維權，非得靠輿論？」、「死條狗熱搜第一，明星就是有特權哦！」、「中國人這是怎麼了？？」、「狗死了，全網熱議；人死了，毫無聲音。」、「泰國人在中國的微博上投訴泰國航空（* 李紫婷為泰籍華裔。）」

波妹兒實在想不明白，為什麼非要把狗和人、明星和普通人放在對立面上。難道動物的命不是命，只有人才配上熱搜？難道普通人維權可以，明星維權就要被嘲諷？

雖然這「只是死了」一條狗，世界上還有許多更悲慘的事故，但牠一樣是生命，是自己的家人，彼此間的深厚感情比和陌生人來的更親近！

而且波妹兒並不覺得這是明星在「濫用特權」。

首先，自身權益受到傷害後，通過各種途徑維權是合理合法的；其次，我們都只是想把一隻寵物安全地運到目的地，但悲劇卻屢屢發生，連有一定影響力的公眾人物維權都這麼困難，如果有一天，這些事故以其他方式發生在大眾身上，我們又能做些什麼？

本應是最安全的「航空託運」

託運寵物最關鍵的點，當然是安全。

對於需要獨自長途旅行的小動物來說，足夠的空間、足夠的通風、舒適的溫度濕度三大安全要素缺一不可。

和條件簡陋的陸運相比，空運在途時間短、運輸環境好，航空公司對於可運載寵物的運輸倉有諸多要求，比如需要恆溫、恆壓、有氧等。

而且，因空中運輸要求高、成本高，航空公司對於寵物託運也有許多要求，據可查閲的資料來看，一般寵物託運會有如下規定：

1、承運的小動物僅限家養的寵物狗、貓等，但具有易於傷人特性、易發生呼吸問題及特定種類的貓和狗及其雜交品種不予承運；

2、處於哺乳期、懷孕狀態以及剛出生或分娩一定時間內的貓、狗也不予承運；

3、必須出示檢疫部門出具的小動物檢疫證明，如小動物疫苗注射證明、《動物檢疫合格證明》；

4、裝運小動物的容器應為專用航空小動物託運容器，必須由堅固材料製成，能防止小動物破壞、逃逸和伸出容器以外損傷旅客、行李或貨物；

5、乘坐國際及地區航班時，還需要確保滿足出入境國家或過境國家對小動物運輸的有關要求…等。



除以上硬性條件外，還有什麼情況不能進行託運？

1、未設有氧艙的機型無法載運小動物；

2、氣溫不適合時，不予承運。一些航空公司規定，在運輸途中任何一個航點，如果當地溫度在零下12℃（含）以下或30℃（含）以上的，不予受理小動物託運。



既然規定這麼嚴苛，為什麼還總是出事？

一部分原因，是利益驅使，像金毛siri那樣，被託運公司私自從空運更換為陸運；還有一部分原因，是像melody這樣，運輸環境不合格，大概率導致缺氧+中暑！

想想看！近日連續高溫，體感溫度輕鬆超過40℃，密不透風的貨倉+陽光直射更能高達60℃！

僅憑爪墊和舌頭散熱的狗子根本承受不了，且根本不會有人為獨自旅行的牠們倒一杯水、吹一吹風，能活着算命大、出事則毫不意外！

但普通消費者並不明白什麼情況不能託運，能做的也就是諮詢航空公司，只要工作人員說「可以」，我們就會放心的把愛寵的性命交給專業的他們。

如此信任，豈能辜負！

目前還暫不得知melody的死因究竟是什麼。但無論是誰的責任，牠都再也回不來了…

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