雪橇犬炎夏受不了　迷糊眼神衝上車　嘴巴還要放這位置：爽呀！

暑假來臨，無論是對人類還是寵物，高溫都是非常致命的，為了預防中暑，家家戶戶都開啟了冷氣，來抵禦酷熱危機，尤其是原本住在山上或高緯度地區的動物，所以不少家庭就算不是夏天，只要溫度達標就必須打開冷氣，以免毛小孩過熱中暑。



日本推主（＠NISSHINmomofuku）家中養了隻雪橇犬百福（ももふく），而雪橇犬的起源在嚴寒的西伯利亞，這也讓牠們天生就身披這厚重的毛皮。

面對炎炎夏日，雪橇犬百福（ももふく）也受不了，秒衝回車上然後要這樣做才舒服。

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有一天，推主帶著百福出門走走，剛回到車上過熱的牠，趕緊把臉湊上冷氣孔來進行冷卻，從表情來看，百福似乎在說著，「啊～解脫了。」

推主表示，百福自從發現冷氣出口，坐上車都會把臉貼上去降溫，這可愛的舉動也讓網友感到被療癒，紛紛表示，「太可愛了，直接用臉接風」、「車上都是狗狗的味道一定很幸福」、「牠直接把冷氣壟斷了。」

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