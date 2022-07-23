金毛尋回犬趁媽媽離開偷喝凍飲　心虛表情加上這明顯證據網民笑瘋

還想裝沒事呀！有些毛小孩天性貪吃，總是趁我們不注意，躲在某處偷吃東西。



國外有名飼主就分享，當她離開車子兩分鐘，放在車上的雪泥就莫名不見一半，雖然兇手很明顯就是單獨待在車上的阿金，但無奈沒有證據，直到狗狗露出「證據」！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

證據實在太明顯了，金毛就是兇手！舌頭完全出賣了牠！

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飼主瓊斯（Rhonda Meeks Jones）表示，她當時只離開車子兩分鐘，回來後車上的雪泥已經快沒了，而阿金雖然試圖保持冷靜，但牠的「舌頭」已經出賣牠了，牠肯定沒想到這東西的色素會這麼多。不過也有人提醒，要小心這裡面成分可能含有添加劑木糖醇（xylitol），這對於狗狗來說是有毒的糖醇。

不過看完這搞笑的現行犯，許多網友紛紛開玩笑說，「你應該買兩個的」、「看看牠心虛的樣子」、「這證據是間接的！不能證明有罪」、「永遠不要讓你的雪泥無人看管。」

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