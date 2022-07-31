銀狐犬想吃爸爸下酒零食　一個聰明舉動令網民驚嘆：談判專家！

人類的食物經過調味和烹煮總是香氣十足，對於毛小孩來說，無疑是巨大的誘惑。



不過日本有隻可愛的銀狐犬皮特（ピート）認為把拔不給牠吃是因為那是把拔的零食，所以聰明的牠為了吃到把拔的食物，甚至搬出自己的零食想要用交換的，這以物易物的想法讓爸爸當場笑說，「真會談判呀！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

天真的銀狐犬想到用這方法，讓爸爸把下酒零食交出來！

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有天晚上推主（＠choroyama）來到餐桌想小酌一杯，見此情況的皮特也趕緊上桌坐在把拔對面，再看到桌上的山珍美味，受不了的牠趕緊運用靈巧的右手，把一塊吃掉一半的零食搬上檯面，在把拔對面靜靜微笑看著他，似乎想說，「可以和我交易一下嗎？」

飼主表示，當他享用著小吃和清酒時，皮特可能也想吃，「但我真的不知道牠的用意，只是我覺得皮特當時是認真想提供牠的零食給我吃。」許多網友在底下表示驚嘆，「懂得以物易物呢」、「會不會太乖了點」、「看來牠很擅長談判喔。」

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