拉布拉多犬與牠親密接觸後　俊朗臉秒變河馬　媽笑：0比1落敗了

夏天到了，各式昆蟲活躍的季節也到了，但於毛小孩來說，比起路上爬的蟲蟲，會在天空飛來飛去的更吸引牠們注意，不過有時遇到具有毒性的昆蟲還是遠離比較好。國外有隻調皮的拉布拉多，就因妄想去靠近蜜蜂，而被盯成大豬頭，滑稽模樣惹飼主笑翻。



這隻名叫馬克思（Max）的拉布拉多，因為該死的好奇心導致牠淪為這幅搞笑的模樣，影片中可看到馬克思無奈地躺在窩裡，嘴巴腫大得像隻大河馬似的，不過幸好除了腫起來以外並無大礙，過沒幾天，飼主就上傳牠安然無恙的影片，請大家放心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片看看這隻拉布拉多犬豬頭臉，和原來的樣子真的差很多！

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英國寵物慈善機構藍十字表示，在大多數情況下，蜜蜂蜇傷只會引起一些輕微的疼痛和刺激，基本上不需去看獸醫。不過如果腫脹沒有好轉或甚至變大，又或者寵物出現嚴重反應，像是呼吸困難、發抖震顫、拉肚子、活動力下降、虛弱無力或意識不清，一定要立即送醫治療，通常只要打1～2打針即可恢復正常。

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