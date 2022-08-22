6招快速判斷你家貓咪性格　揭開主子內心小劇場　肉球形狀藏玄機

近來許多人都會養寵物來做為生活中的陪伴，可愛的毛小孩們成了日常中最療癒的存在。其中貓咪是許多人都會選擇的寵物類別，然而貓咪和其他寵物比起來較有「個性」。



每隻貓的性格也都不相同，常常會有不了解貓咪的人在領養後發現貓咪不親人或是脾氣較差而感到困擾。為此有YouTuber拍片分享了自己判斷貓咪性格的6種方法，一起來看看吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼6招快速判斷你家貓咪的性格▼▼▼

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觀察初次見面的反應

YouTube頻道「靜靜養貓」指出，觀一隻貓的性格可以從「初次見面的反應」開始。如果貓咪第一次遇見你就對你哈氣、發出嘶嘶聲，就表示這隻貓比較膽小、警惕性較高，但若經過長時間的照顧、安撫仍可以讓貓咪慢慢放下警惕。

若貓咪只是躲起來，代表牠膽子小，在熟悉彼此後仍有可能變成親人的貓。如果貓咪在初次見面就主動接近，甚至願意蹭你，說明那是一隻親人、好相處的貓，關在籠子裡的貓如果蹭籠子，也是一種願意與人親近的表現。

觀察主動伸手後貓咪的反應

若貓咪沒有主動靠近，可以在一隻手臂的距離外朝牠伸出手。貓咪如果主動靠近，有蹭、聞的動作，甚至願意讓你摸牠、發出呼嚕聲，就代表這是一隻親人性格好的貓；如果伸出手後貓咪直接扭頭走掉，表示牠的警覺心較高，至於會想要咬手的貓則較有自己的脾氣。

觀察貓咪被抱起後的反應

在選擇領養的貓咪時，可以試著抱一下貓，或讓原主人、收容所工作人員等抱起貓，觀察貓咪被抱時的反應。不太掙扎的貓性格較為溫和，通常能被抱住30秒左右的貓都算是性格親人的。此外，也可以從貓的腋下將其抱起，如果貓會用力蹬人甚至伸出爪子、發出叫聲，表示牠是較有脾氣的貓，若貓咪完全任人擺布，就代表是一隻溫和的貓。

觀察貓咪吃東西時的反應

在貓吃東西時，可以用棍子之類的工具去碰牠的食物，觀察其反應。脾氣暴躁的貓會伸出爪子阻止，甚至會發出咆哮；和善一點的貓會邊吃邊注意你的舉動，溫柔的貓會再看你一眼後繼續吃，或是乾脆直接離開。

花色、肉墊形狀

影片中提到，美國加州大學戴維斯分校有相關研究，指出貓咪的性格其實可以從「毛色」來判斷。黑、灰、白或毛色上有深淺條紋的貓個性最乖巧溫順，此外，前爪肉墊（兩掌不同的話以左前爪為主）中最大塊的肉球如果是心型，就有高機率是親人的貓。不過「靜靜養貓」頻道也提醒，此項目只是數據統計結果，不一定完全準確，建議作為輔助參考就好。

觀察貓爸爸的性格

若能夠確定小貓咪的爸爸是哪隻貓，也可以從貓爸爸的個性來判斷小貓的個性。通常若貓爸爸的性格溫和親人，那小貓便有很高的機率也會是一隻溫順的貓，不過此方法只適用於能夠明確知道貓爸爸是誰的情況。

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