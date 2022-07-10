貓貓冷知識｜3大行為表示喵星人把自己當做人類 就寢時間最明顯
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
從小就被飼養的家貓，長時間和人類生活在同一個空間，可能不知不覺也把自己當成人類。
有貓奴長期觀察歸納出三種行為，可能代表你家的貓咪早已把自己當成人類家庭的一員了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼貓把自己當成人類的三大日常行為▼▼▼
+5
想和人類同桌吃飯
仔細回想，是否有幾次當你在桌上吃飯的時候，貓咪默默湊到你身旁，甚至就在餐桌旁坐下？除了被香味吸引，也可能是想和人類一樣在同個地方吃飯。不能否認這樣的行為在鏟屎官心中相當可愛，不過必須注意別讓牠們真的吃到人類的食物。
試著和人類同時睡覺
除了吃飯時想和主人同步，部分把自己當成人類的貓咪，也會照著飼主的就寢時間入睡。對於從出生起就和人類生活的貓咪來說，「我是人類，必須在晚上睡覺」這樣的想法對貓咪來說似乎相當合理。許多貓奴可能都曾看過貓咪和人類睡在同一張床，甚至同個枕頭上。
刻意忽略人類說的話
想必不少飼主對一件事相當有感，越是叫貓咪別做的事，偏偏就會馬上發生給你看。原因可能是貓咪認為自己與人類平等，甚至地位優於主人，因此不需要費力聽從奴才的指示。不過實際上貓咪很難完全理解人類的語言，大部分情況下其實是聽得一頭霧水，而不是故意想忤逆主人。
延伸閱讀：舒適養貓空間規劃指南 給喵星人打造一個理想又安全的生活環境
+23
貓貓冷知識｜貓不能喝牛奶？不能吃太多魚？人類對貓8個誤解貓貓冷知識｜貓咪撒嬌會怎樣做？ 從三類行為了解牠的內心貓咪應該待在室內？ 專家這樣分析並給出4個讓喵星人安心的方法貓奴想教橘貓握手技能 怎料喵星人一個超出預期反應網民笑翻貓咪有垂肚等於肥？一摸即可分辨兩者 垂肚的3個強大功能你要知貓咪培養人際關係的3個階段 單身時期有喵星人陪不再空虛寂寞凍訓練貓咪「過來」其實不難 5步速成班使貓咪一聲令下即到你身邊貓奴必學｜替貓咪剪指甲總是困難重重？ 3個步驟輕鬆無痛剪指甲
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】