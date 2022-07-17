盤點8款貓咪玩具　逗貓棒性價比最高　你家的喵星人最喜愛哪款？

貓咪對很多陌生的玩具都有吸引力，但並不是所有的玩具它都能一如既往的喜歡。



不同性格的貓咪喜歡的玩具也應有所不同，飼主可以根據愛貓的喜好來挑選玩具，那麼目前市面上最受歡迎的貓咪玩具有哪些呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧

▼▼▼即睇8款貓咪玩具▼▼▼

+ 4

1.貓抓板：大多數貓咪都會喜歡，唯一缺點不容易固定。

貓咪喜愛程度4星、持續度4星、玩具耐久度3星、性價比3星。

2.毛抓柱：比貓抓板更吸引貓咪，而且擺放也固定。

貓咪喜愛程度4星、持續度4星、玩具耐久度4星、性價比4星。

3.逗貓棒：逗貓棒性價便宜使用起來也較為方便，只是逗起貓咪來稍微要花點體力。

貓咪喜愛度5星、持續度5星、玩具耐久度2星，性價比5星。

4.毛絨玩具：大部分貓咪都很喜歡，但耐久性較差而且很容易找不到去了哪裏。

貓咪喜愛度4星、持續度4星、玩具耐久度3星、性價比4星。

5.彈簧鼠：不是所有貓咪都會喜歡，有些貓咪還好應為彈簧力量大而感到害怕。

貓咪喜愛度3星、持續度2星、玩具耐久度4星、性價比2星。

6.無影鼠：有些貓咪會很喜歡撲上去玩個不停，但為了貓咪不玩膩，需要每次玩好後收走。

貓咪喜愛度4星、持續度3星、玩具耐久度4星、性價比3星。

7.貓爬架：能取悅絕大部門貓咪，並且符合它們的天性，佔地面積比較大，價格也比較高，但口碑非常好。

貓咪喜愛度4星、持續度4星、玩具耐久度4星、性價比4星。

8.滾地龍：比較佔地方，貓咪喜愛程度各異，只有貓咪玩的時候才拿出來。

貓咪喜愛度4星、持續度4星、玩具耐久度4星、性價比3星。

如果你想親手為貓咪DIY玩具的話這也是個非常不錯的想法，貓咪喜愛滾來滾去形同球狀的物品。所以可以用家中廢棄的小玩樣為貓咪DIY一些玩具。

延伸閱讀：帶貓咪外出實用技巧 從裝備到訓練 行為訓練師教你安全遛貓

+ 17

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】