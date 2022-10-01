美國小獵犬萌拍「孕婦寫真」　唯美姿勢驚呆網民：畫面太美了

在漫漫的人生旅程中，有許多時刻值得記錄下來的，最近越來越多人在懷孕期間去拍「孕婦寫真」，來記錄這件人生大事，但幫毛小孩做這件事應該很少見吧！



美國維珍尼亞州有間動物收容所就幫一隻小獵犬可可（Coco）拍攝了一組孕婦寫真，成品出來讓網友都驚呼，「畫面簡直不要太美！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

收容所表示，可可剛進來時就已經懷孕了，看著大肚子卻還是很愛玩的牠，工作人員想到了幫可可拍孕婦照的主意，照片中精心打扮的樣子配上完美模特姿勢，就好像人類在拍一樣，讓攝影師都忍不住稱讚，「太美了！牠非常享受拍照。」

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據了解，拍完照片後的幾周，可可就順利產下小寶寶，9隻都很健康而且生長良好；辛苦的可可也挺過了生育的疼痛，逐漸恢復健康。收容所表示，等可可完全恢復還有幼仔再大一點，他們就會開始替寶寶尋找養父母了。

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