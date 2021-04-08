狗狗冷知識｜柴犬祖先是小獵犬　運動量驚人　一個小秘訣即變乖巧

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-04-08 08:02

一些主人只是看著各種影片裡萌萌噠的柴犬，就衝動養了一隻柴犬。然而養了之後發現，雲吸狗和養狗，差別簡直是自己和別人家的孩子。為什麼別人家的狗狗都那麼乖巧，而自家狗狗會亂咬東西，把家裡弄得一團亂。在這裡就要說一下，養柴犬不可缺少的一大日常：遛狗。

柴犬祖先是小獵犬運動量驚人？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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柴犬精力旺盛，玩耍的時候也會特別放肆，可能玩得太興奮就會不小心下口咬，要是主人處理得不好，可能就會養成牠咬人的壞習慣。所以每天的運動非常重要，釋放壓力，玩耍的時候就不會太激動，如果狗狗玩耍的時候做出出格的事情，立刻製止然後停止遊戲。

有分離焦慮的柴犬，運動完之後也會乖乖呆在家裡睡覺。運動也是解決狗狗分離焦慮不可缺少的辦法。遛狗並不是帶柴犬一直走不停歇，相反讓牠們嗅聞外界的味道，開動大腦分析這些氣味，消耗大腦的能量也是一種運動。腦力運動比體力更能消耗狗狗的精力。

有些主人帶狗狗出門玩，不止是散步，還會帶牠們玩扔球遊戲。但固執的柴犬，每次撿到球之後，總是不肯拿回給主人，這是為什麼呢？主要是主人帶少一樣神器：零食。

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柴犬是比較倔強的狗狗，要是有一次牠把球叼給你，你一直在用球挑逗但又不給牠，牠會覺得把球給你沒有好處，之後就不把球叼給你了。如果遇到這種情況，建議主人不要在後面追，不然就變成追逐遊戲。最好是站定，然後拿出零食和柴犬交換，牠想吃零食就必須放下球。多次之後，牠可能還會直接把球叼給你，用來換取零食。

柴犬不是毛茸茸的玩具，不玩就可以收起來。牠們是活生生的生命，需要一定的運動量。要是狗狗身上有什麼壞毛病，建議主人先增加運動量，滿足牠的生理需求後，一切都好辦。

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