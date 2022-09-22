狗狗闖禍後「扮無事」 露出事不關己樣子 滑稽反應讓網友笑噴
撰文：中天快點TV
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會發明寵物攝影機一定是有它的原因，畢竟許多毛小孩天生就是麻煩製造機。國外有隻闖禍的狗狗，就被攝影機拍到，不過牠似乎並不知道牠的一舉一動都被媽媽看在眼裡，因為在面對自己闖下的禍絲毫沒有一絲慌張，甚至讓人感覺牠有點事不關己的樣子。
影片中這隻名為史派羅（Spyro）的德國牧羊和拉布拉多混血，一開始懶洋洋地躺在電視後方的窗台上曬太陽，但體積龐大的史派羅在喬姿勢時，似乎沒有踩穩所以滑倒跌下，摔落途中還把電視機給撞趴了。只是牠隨後又跳回窗台，環顧四周，然後看看窗外，就好像在說，「應該沒事吧…」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼史派羅（Spyro）闖大禍後露出事不關己樣子▼▼▼
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史派羅滑稽的反應讓不少網友笑噴回說，「汪：我有麻煩了」、「看看外面媽媽要回來了嗎？」「你家的地板看起來很燙」、「牠看周圍好像在說：很好！沒人發現」、「這是一隻大貓」、「至少你有證據讓保險公司相信。」
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