牛頭梗寧願癱軟任宰當拖把也不願抬腳散步 反叛行為惹網友笑翻
撰文：中天快點TV
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定期散步是鏟屎官和汪星人培養感情的生活基石，但並不是所有狗狗都喜歡散步；國外有隻迷你牛頭梗斯博基（Sparky）常常在散步到一半，突然拒絕使用牠的四肢，搞得牠爸爸每次都只能無奈地把牠當成拖把拉全程…
有研究指出，遛狗其實不只是讓汪星人伸展身體，過程中就連狗主人都會得到充足的運動量，因此，就算斯博基不願意散步，但牠的爸爸也不會讓牠影響到原訂的運動計畫。影片中可以看到斯博基完全是被拖著走的，看得出來牠寧願被當拖把也不願意抬起牠的腳，試圖增加爸爸的運動量，真是「孝順」的孩子呀！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼牛頭梗寧願被拖著走也不願散步▼▼▼
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看完如此反骨的斯博基，許多網友紛紛提出意見，來幫幫這可憐的爸爸，「牠需要個滑板」、「幫牠用台嬰兒車好了」、「是要多懶啦」、「看來牠需要更換電池」、「那層樓的地板一定很乾淨。」
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