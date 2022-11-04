寵物健康｜狗狗換季掉毛兼痕癢　日常清潔配合飲食換出亮麗毛髮

到了換季的時候，有些狗狗會開始大量掉毛，如果不是生病所引起的，則無需太過擔心，此乃毛髮正在經歷老舊汰換的過程，為正常的現象。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

文：Sunny Lin／滔客



▼▼▼狗狗換季掉毛又痕癢可這樣做▼▼▼

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面對家裡毛髮四處飛揚的情形，家長們可以善用除毛工具來加強清掃的工作，以免導致呼吸道不舒服，同時也能避免狗狗不小心舔食自身所掉落的毛髮。

多幫狗狗梳毛，可以有助於老廢毛髮脫落、促進血液循環；若皮膚同時伴隨著搔癢、過敏的症狀時，則可以塗抹適量具抗發炎、抗菌效果的椰子油來改善。

飲食，是最直接地影響狗狗皮膚及毛髮健康的關鍵。

依據中醫食療的概念，春季是養肝的季節，宜多食用綠色的食材，如：綠花椰菜、碗豆、油菜等等。

春季也是排毒最佳的時機，而腸道的排毒對於皮膚可是有很大的影響唷！可以多食用富含膳食纖維的食材，如：菇類、芹菜、番薯等來幫助排便，或攝取益生菌來增加腸道中的好菌。

另外，蛋白質與油脂是毛髮非常重要的營養來源；可以多食用優質蛋白質，如：雞肉、三文魚等，以及攝取適量的好油脂，如：富含Omega3的亞麻子油、魚油，或富含月桂酸的椰子油。

給予營養均衡的飲食、適時地梳毛及清潔、適度地曬曬太陽，狗狗就能擁有健康的皮膚以及亮麗的毛髮唷！

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