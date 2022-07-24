7個狗狗冷知識　汪星人可以純吃素？　狗狗的思維模式原來是這樣

撰文：波奇網
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通常我們經常關注的都是些比較常見的問題，而對於一些不太關注或不常發生的問題，往往會對其表示忽略。

不過在一些比較冷僻的知識當中，仍然有很多值得我們學習的東西，所以如果有多餘的精力，可以對這些冷知識做一定的了解。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼即睇7個狗狗冷知識▼▼▼

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一、狗咬的快還是我們躲得快？

是狗快，還快四倍之多。所以我們沒事最好不要挑戰狗狗，如果它真是要咬你，一定咬到！其實它地通常咬人前都有預先表情，如呲牙、毛豎起，耳朵比平時略向前及尾巴向上，或耳朵向下及尾巴收起。

二、狗狗之間的正式社交是從什麼時候開始的？

狗狗的社交期要待他們的感官功能，如：視覺、聽覺、平衡、觸覺、味覺及嗅覺發育完善才能開始，狗與狗之間的社交期一般由四週大開始，直至到六週大，但狗與人之間的社交期是有些不同的。

三、狗狗能長期待在籠內嗎？

對於狗狗最好是不要長期將其關在籠內，三個月至六個月大最多只可困三小時便要放他出來活動或上廁所，成犬也只可困六小時，當然如果要讓其養成籠內排泄的習慣，也可以讓其在籠內解決。不過如果狗狗困籠太久，有可能令狗狗的指位受傷，心理上也不好過。長期困籠的狗極有可能演變成一頭問題狗，有可能造成侵略性或過份恐懼。

如果我們因工作關係，又不想因家居問題，不想令狗狗產生任何危險，大家可利用嬰兒欄或圍欄，限制狗狗於安全地方活動。

四、狗狗會最先以哪種感官判斷食物？

是嗅覺！然後狗狗會憑食物的質地及味道去欣賞。狗狗的味蕾數目是約等於人的六分一。

五、狗狗被打敗了，會以哪些方式表示服從？

1.耳朵及尾巴完全放鬆
2.耳朵低，頭及尾巴放低
3.盡量不與對方有眼神接觸
4.如果加上驚，就會後腿挾尾
5.身體降低，毛貼身
6.側身訓低
7.在安全環境下，側身訓低後，會舉高一腳露肚皮
8.有些更會在這情況下泄尿

六、狗狗能不能純素養？

狗狗不像貓，狗狗可以把素食中的蛋白質及脂肪分解，適量的纖維素能幫助排便，如紅蘿蔔等。市面上亦有素食的狗糧。但有一個問題，素食較難控制全部的營養，所以一般情況下，還是不建議用純素食來飼養狗狗。

七、狗狗的思維模式

受到過度溺愛的狗,往往會混淆與主人的關係，進而挑戰主人的領袖地位，產生種種的問題行為。當我們在糾正狗的錯誤行為時，是無法以人類的道德規範來說服它們,更無法和它們談條件，而是必須立即以明確直接的手段來製止，只有這樣，才能讓它們清楚的明白錯誤之所在，改正錯誤的行為。

狗是活在當下的動物，對於人類前因後果的思考邏輯，是無法了解，所以我們必須當它正在犯錯時立即加以處罰，才有辦法讓它將處罰與錯誤行為聯想在一起，如果它們的錯誤行為已經發生了一段時間了，那麼不要突然地再對其責備，這會使狗狗很茫然。

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