日本詭異熊狗嚇壞鄰居遭檢舉：家有黑熊　國寶級身份隨即曝光

抱錯毛小孩回家？一名飼主收編一隻黑色的狗回家，養著養著卻被鄰居質疑「是不是養錯動物」，不管是鄰居還是路人都覺得他養了一隻熊，甚至還因此被通報過動保單位，這也讓飼主相當哭笑不得。



日本一名飼主「なおしゃん」收編一隻黑狗「那歐（Nao）」之後，經常被鄰居或路人懷疑養的不是一隻狗，因為那歐的長相相當特殊，嘴部相對其他狗狗來說較為圓潤，棕色的眼睛跟鼻子的毛色簡直像極了一頭小黑熊，每次帶牠出門散步的時候總是會收到異樣的眼光，甚至有路人直接問牠「你是不是養一隻黑熊」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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那歐還是一隻小奶狗的時候就被現任飼主收編，那時候就已經很多人以為牠是一隻小黑熊，長大後依然維持像熊的模樣，幾乎完全沒變。還有人因為那歐長得太像熊，直接通報給動保相關單位請牠們來了解究竟是怎麼一回事，飼主無奈的表示，那歐就真的只是一隻普通的狗。但其實那歐的真實身分令人相當驚訝，其實牠是一隻稀有的「甲斐犬」，甲斐犬原產於日本山梨縣山區，在1934年被日本政府指定為天然紀念物，可以說是日本的國寶犬之一，甲斐犬有對飼主一生忠誠的特性，在日本多數人都認為此犬種是屬於「一代一主之犬」。

儘管那歐不管從什麼角度看起來都像一頭黑熊，但牠笑起來的時候就完全是一隻狗狗了。飼主將那歐造成誤會的照片貼上網，吸引不少網友按讚，網友們也很驚訝那歐的長相的確就像是一隻小熊。經過那歐主人長期解釋，鄰居跟住附近的路人看到那歐也不再覺得牠是一頭熊了，反而受到街坊鄰居的歡迎，使那歐成為小有名氣的網紅狗狗。

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