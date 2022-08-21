寵物熱話｜「養小孩還是養寵物」惹熱議　網民：貓狗不會拿刀砍你

在現代少子化的社會，越來越多人傾向過單身、不婚的自由生活，結了婚的家庭也有很多人不打算生養小孩。比起生兒育女，更多人會選擇養寵物來作為日常中的陪伴與慰藉。



日前一名網友在臉書社團「●【爆廢公社】●」發文對這樣的現象表示疑惑，引來許多寵物飼主留言。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼養小孩還是寵物？網民點睇？▼▼▼

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養寵物要花幾百萬？網反駁：「是養老虎還是獅子？」

該名網友在文中表示，養貓養狗「隨便都要花幾百萬（台幣）」，質疑現代人為什麼不把飼養寵物的費用拿去生養小孩，「寵物壽命又很短幾百萬都浪費了拿來養小孩可以解決少子化不是更好。」

貼文一出，立刻引來許多寵物飼主留言反駁，認為他完全不懂寵物所帶來的快樂和其他諸多好處。此外，也指出原PO對於養寵物的花費估算也根本不正確，實際上養寵物並不需要花到「幾百萬」：「是養多少要花幾百萬？」、「你是養老虎還是獅子，幾百萬？」

有人在留言中表示，自己還沒有遇過周圍養貓養狗的朋友有花超過100萬以上的，「大多都是花費在5~30萬左右，若是跟主人一起吃的話狗的一生開銷不會超過5萬，就算餐餐吃罐頭也不可能超過30萬以上。你的幾百萬養寵物是怎麼算的？」同時他也出，一個小孩從出生到大學畢業「最少也要700萬左右」，認為原PO從討論的前提就已經不正確。

「寵物每天療癒你，小孩每天氣死你」

除了花費問題，還有人覺得寵物和人類比起來相對單純，養寵物可以獲得溫暖的陪伴，同時也不會有養小孩有的教育困擾，「寵物每天療癒你，小孩每天氣死你」、「貓狗不會一直問為什麼」、「寵物會聽話好控制、小孩則相反」、「貓狗不會在這裡po文問這種問題」、「養貓狗不會哪天看你不爽，拿菜刀砍你」。

此外，還有許多寵物飼主分享了自己寵物的可愛照片，表示牠們無可取代，「寵物小時候可愛，長大可愛，老了還是可愛」、「毛小孩可愛沒有心機」、「這是我的貓，超可愛」、「養什麼都一樣、要養就要教，重點是我愛他們！他們都是我的寶！」

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