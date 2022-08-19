浪貓獲救後在收容所覓得新工作　「狗狗輔導員」原來要做這些事

自己的罐罐自己打工賺？一間狗狗收容中心裡面竟然有一隻貓擔任「動物輔導員」，原先工作人員是想招募狗狗來勝任這個職位，結果沒想到有一隻浪貓竟然成功擔當起這個角色，還做得有聲有色，讓收容中心的工作人員相當訝異。



根據《The Dodo》報導，紐西蘭首都威靈頓摩亞點犬隻收容中心(Moa Point Dog Shelter)為了讓所內的狗狗們都能穩定情緒，因此開出了一個稀有職缺「動物輔導員」，但職缺開了好久都沒有人或動物能夠勝任。正當收容中心人員為此相當頭痛時，一隻名叫「柯琳費洛(Colin Feral)」的橘貓來到了收容中心，並成功擔當這個職銜。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼Colin Feral來到收容所後，牠有新任務了！▼▼▼

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柯琳費洛原本是當地的流浪貓，被收容中心人員救助後先暫到所內居住，後來收容中心人員發現，柯琳費洛相當善解人意，也對狗狗非常和善。柯琳費洛甚至會主動親近狗狗，也懂得判斷每一隻狗的特性，發現狗狗情緒不佳的時候牠就會躲起來，但只要發現狗狗情緒穩定，柯琳費洛就會現身跟狗狗玩在一起。

收容中心人員西蒙(Steph Simon)表示，柯琳費洛是一隻相當奇特的貓，牠能夠辨別狗狗是否親人，或是這隻狗狗是否有情緒上的問題，只要牠一出現，不少狗狗就能平復心情，就算是剛被救援進來的狗狗也不例外，因此他們認為柯琳費洛相當能勝任他們正在找的「動物輔導員」。柯琳費洛曾經擔任一隻臘腸狗的輔導員，很快就與牠打成一片，最後臘腸狗找到了新家，要被送走的時候柯琳費洛還相當難過。

柯琳費洛平常喜歡在收容所內閒晃，也因為牠能夠擔任好動物輔導員的職責，因此從一隻被救援的浪貓升格成收容中心員工的一份子，經常陪伴收容中心的狗狗玩耍，有效降低狗狗們的不安全感。收容中心人員也曝光柯琳費洛玩耍的影片，儘管牠是一隻貓卻有著狗狗的靈魂，喜歡玩你丟我撿的遊戲，影片吸引不少網友熱議。

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