2個少年放狗撕咬流浪貓至重傷　幸好有個暖心結局：牠很頑強

流浪貓的生活真的很悽慘，沒吃沒喝、風吹雨淋都是日常。能夠多活一天都已算幸運了，竟然有些人以「虐待」流浪貓為樂趣，把卑劣的快樂凌駕於生命之上！



2名未成年少年放狗咬貓，無辜流浪貓命懸一線

巴迪是一隻黑色的流浪小貓咪，生活在一個住宅社區裏，過着相對來說還算愉快的生活。

翻翻垃圾桶、抓抓老鼠，偶爾還和其他的流浪貓狗們爭下地盤。社區住戶也早已習慣了牠們的存在，時不時還會投餵一些寵糧和水，大家友好相處，互不干涉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

區內流浪貓被2少年放狗咬致重傷，幸好有個暖心結局。

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這天和往常一樣，巴迪躺在一戶人家的門口曬着太陽。這時，路邊走來2個約15、6歲的少年，每人都牽着一條壯碩的中型犬。

其中一個少年停下腳步，饒有興趣得看着懶洋洋的巴迪。回頭和同伴說了句什麼話後，鬆開了牽引繩，並對狗發出指令。

被鬆開繩子的狗衝向巴迪，一口咬住牠激烈地撕咬。另一個少年也隨之指揮狗攻擊貓咪，弱小的巴迪面對兩條大狗毫無還手之力，身上的疼痛使牠發出淒厲的尖叫。

血腥慘烈的場景令狗主人興奮不已，不斷地誇獎：好孩子！好狗！

所幸路邊有別的鄰居路過，聽到貓咪的慘叫後及時制止，才救下了不知道是死是活的巴迪。

而兩名狗主人卻趁機逃走…

傷可見骨，全民接力緊急救治，3個月後流浪貓收穫幸福

鄰居緊急聯繫了附近的寵物醫院，當醫護人員見到巴迪時驚呆了：牠渾身沾染鮮血，多處傷口深可見骨，整隻貓就像一塊爛抹布一樣，僅有肚皮輕微地起伏證明牠還活着。

醫生立刻開始了緊急救治，巴迪渾身插滿管子，躺在氧氣艙內，熬過了最艱難的第一夜，但仍處於極度危急的狀態，隨時會死去。

當大家給巴迪處理傷口的時候，全醫院的貓都在咆哮，不停撞擊籠子，不知道是巴迪的慘狀嚇到了牠們，還是在為同類憤怒吶喊...

善良的鄰居報警並把事件po到網上，希望可以找到這兩名惡意施暴的少年，他們將面臨「嚴重虐待動物罪」等指控，而巴迪的慘狀也引發愛心人士的關注，大家自發為牠募捐了超萬元的費用，只希望小傢伙可以熬過這一劫。

幸運的是，在整整治療了3個月後，巴迪終於完全恢復了健康。雖然牠的左耳尖缺失、走路也有點瘸，但依舊難掩牠的帥氣~

牠的主治醫師凱蒂決定收養巴迪：「我在牠身上看到了頑強、堅韌、善良，以及永不熄滅的對生命的渴望！」

現在的巴迪多少還是有一些心理創傷，會害怕突然出現的狗叫，特別是大狗的聲音，甚至對「好狗！好孩子！」的關鍵詞敏感。

但總的來說，牠在新家過得非常不錯，和泰迪（是隻貓）的相處很融洽，凱蒂很開心的說道：「別看牠走路不方便，但力氣很大！泰迪經常被牠壓在身下不能動彈~」

狗子的戰鬥力有多強？

說起貓狗大戰，大家的觀點一般是：狗子完全被貓咪吊打啊！

這樣說其實是沒錯的，雖然狗子無論是體型、力量都碾壓貓咪，但貓咪的走位靈活、出招迅捷，狗子連貓毛都碰不到，更別提造成傷害了。

但是！這一切的前提是狗子沒有殺心！強勁的重擊和持久的耐力，加上優秀的咬合力及高爆發的速度。

註定了一旦當牠們下狠手，在力量差距極端懸殊的條件下，普通人和小動物根本毫無招架之力。

平時：憨厚耿直好少年

憤怒：一口一個小朋友

文中2個少年熟練指揮狗子攻擊巴迪，可以看出狗子平時沒少受相關訓練。牠們面前並沒有路邊曬太陽的無辜貓咪，只有主人的命令和該死的獵物。

「事在人為」波妹兒並不認為狗子有什麼錯，對牠們來說只有絕對的忠誠。狗，到底能成為嗜血殺手還是好好先生，全部都看主人對世界懷有多少善意…

目前不知這兩個少年是否已被找到，只希望人犯的錯，就讓人自己來承擔，千萬不要怪罪到狗子身上…

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