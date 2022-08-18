牆角黑色污漬不捨得抹去　是14歲愛貓留下痕跡　鏟屎官含淚：想牠

自從養了貓之後，不僅自己的習慣會隨之改變，生活中也會處處留下各種痕跡。如果有一天，我們分開了，再看到時依舊會感覺温暖又美好，一如當初相處時的感覺~



牆上污漬捨不得刷新，那是愛貓留下的思念啊！網友@Cathy Chan和大家分享了，家裏白牆的照片，並説道：「捨不得刷掉的痕跡。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼這面帶有污清的牆壁，背後藏著令人不能忘記的往事。▼▼▼

只見白牆的牆面和牆角處，有一條約50公分長的黑油污漬，看起來和乾淨整齊的家很不搭。

這到底是什麼髒東西？原來這是她的貓咪Mimi留下的痕跡，14歲的牠每次吃飽喝足後，就會到廚房的這個牆角磨臉、蹭蹭，久而久之就把牆角弄髒咯。

原本Cathy每年會重新粉刷一下牆皮，但Mimi去年因病回到喵星，所以今年她實在捨不得刷掉。

看着這條痕跡，就像Mimi還活着。時隔15個月後才再次在網上po文，她想用這種方式懷念Mimi。想告訴大家她和它的故事，想告訴Mimi，家裏人都很想牠…

同款黑印！只有貓奴才會懂

~Cathy和大家分享故事後，沒想到炸出了好多同款黑印~

▼▼▼點擊圖片看看網民家中的貓咪，留下了怎樣的印記。▼▼▼

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我們家的祖傳貓門~歷任貓咪的痕跡都在上面，不止是蹭蹭、還有撓的、撞的..但我根本捨不得刷掉修補！

不養貓的人可能會覺得好髒，但這是牠們來過的痕跡…

我家以為是掉漆，原來是貓油……剛剛去摸了一把……真的……

牠走的第二天，我也想要擦掉牆壁上的痕跡，但我發現，手一直抖、眼淚一直掉，最後我還是放棄了…

破案了！原來是貓蹭的…我還以為是木作師傅沒做好，差點打去投訴啦！

你們的位置都好高哦！這麼一看，我家貓的底盤好低~牠們是有多懶得站起來餵。

我家貓看來是個厚臉皮，就愛這塊超粗糙的石凳子角角。抓到現行了！！對，就是這麼搞髒的，萬綠叢中一條黑…真是貓夠黑！

我也不知道牠天天都怎麼走路的，就，一定要貼着牆，一定！

給大家康康飛天髒貓！每天都要醬醬釀釀飛上去睡覺…這一塊都是它的偉大作品，不得不説，這個角度也夠清奇的啦！

養貓之後，生活發生的變化，大家養貓的理由五花八門：

有想和貓咪親親抱抱舉高高的；有想回家就有貓咪等門的；有想緩解自己的生活壓力的；但不管是初心是為了什麼，在你把貓咪接回來的那天起，生活已經悄然發生改變~

作息越來越規律：之前起牀全靠鬧鐘和意志力，而現在，天還沒亮呢！貓咪就會過來踩你的臉…

起牀時間越來越固定：生活動線也越來越規律~起牀後的第一件事就是，給貓咪餵飯；回家後的第一件事就是，給貓咪鏟屎。貓：這才是勉強及格的鏟屎官！

潔癖越來越嚴重：以前總是藉口工作忙、身體累，想辦法偷懶不打掃衞生，反正一個人過日子，無所謂啦。但自從養了貓，不打掃可不行，不然每件衣服都變成貓毛衣，遍地都是貓砂、貓毛、貓糧碎屑。就算再懶，也要收好各種雜物，以免貓咪誤食異物要手術。

手機記憶體空間越來越不夠：以前恨不得屏蔽每個曬娃的朋友圈，現在卻時不時被朋友吐槽：能不能不要再發你家貓了啦！

養貓之前相冊裏全是自拍：養貓之後相冊裏都是貓的照片和視頻，看到牠有什麼可愛、搞笑的動作，第一反應就是：這也太可愛，必須要來個20…不30連拍！還要發給所有人一起欣賞！

宅家時間越來越久：養貓之前是自由小飛俠，但凡有一天假期都恨不得去環遊世界

家？不就是補覺的旅館嗎？：但養貓之後，離家超過4小時，都忍不住打開監控看看貓咪，超過8小時變得心急如焚：我不在，小寶貝應該很難過吧！等着，麻麻這就飛回來！

母愛越來越濃重：曾經「萬花叢中過」的無情俠女，終於在這裏栽了跟頭…從此高冷的心有了悸動，貧瘠的心房母愛氾濫。

提前開始體驗當媽的感覺：窗戶有沒有關好、針線有沒有收好、水碗裏的水還夠不夠、今天的粑粑是什麼顏色、剛買的罐頭怎麼好像不愛吃、冷了熱了渴了餓了，處處留意、處處操心。

寬容度越來越高：以前的自己原則性特強，只要觸犯邊界的統統PASS掉。現在卻被一隻貓咪隨意踐踏底線，養貓之前覺得：貓怎麼可以上牀睡覺呢？養貓之後反省：小寶貝怎麼還不來牀上睡覺，是不是今天心情不好？還是自己哪裏做的不好？嚶嚶嚶我錯了快原諒麻麻吧~

其實説到底，養貓之後的這些變化，都是因為「愛」呀！

自從遇到了那隻小小軟軟的牠，心有了歸屬、愛有了延續，十幾年的相處時光，牠比任何人、任何事都重要。即使到了分別的那一天，牠也永遠是心中最柔軟的角落。

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