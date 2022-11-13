寵物家居｜零失敗安裝貓狗門的5大密技　高度、厚度應如何量度？

會讓貓咪、狗狗進房的毛爸媽多半都有以下困擾：

1. 房門始終敞開，方便毛孩進出，導致冷氣不冷、電費大增或不敢開冷氣；蚊子也一樣自由出入。

2. 貓咪／狗狗一下要出去，過沒多久又想進來，即使不是睡覺時間，一直幫忙開關門也很煩人。

3. 貓咪／狗狗半夜或清晨就要走出房間吃飯上廁所，讓毛爸媽無法好好睡覺。

文：Q小蓉／滔客



這時最好的解決方法就是安裝貓門／狗門了，但如果是平常沒有木工經驗的毛爸媽，根本不知道從何下手；即使勇字當頭，不管三七二十一就自己動手，通常失敗率也很高。如何大幅降低失敗率呢？除了一雙巧手，更需要留意以下細節。毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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貓門和房門厚度要一致

購買貓門時要留意厚度，選擇厚度小於房門的就不能使用；選擇厚度大於房門的，則要裁切成一樣的厚度。

安裝高度別太高

現在的房門大多有些基本的刻痕、條紋，如果為了美觀，想配合這些刻痕而把貓門安裝得太高，那貓咪使用意願肯定大大減低。

準備專用工具

家中如果沒有專用工具，通常要把門拆下才容易裁切，但拆卸時常會使孔變鬆，裝回去時門便會歪斜，無法正常開合。

自行購買釘子

不管是在中國內地、台灣，甚至是國外，買到的大多是中國製貓門，這些產品裡附的釘子是以中國的門厚度為準，用在台灣門通常會太短，因此必須自行購買釘子，如果買不到長度剛好的，就買稍長的，再自行鋸短，頭的圓周也要磨小一點，才會緊密嵌合進孔內不外露。

找木工師傅要留意

通常木工師傅因為不會裝貓門而不願意幫忙安裝；有些木工師傅則會裁切下原門的木片後，以絞鍊安裝，這樣看似不破壞門的美觀和完整，但其實很容易產生這些問題：

1. 門太重貓推不開

2. 推開進去後夾到尾巴

3. 心想洞開大一些比較方便貓咪出入，結果連小孩也鑽得過去

只要確實留意、遵守以上細節，失敗率肯定會大大降低，趕快試試看吧。

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