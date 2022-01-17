公司新來橘貓不懂開門　險鬧出種族歧視同事要離職風波　結局⋯

前不久，瀏覽國外網站的時候，有隻橘貓在網上火炸了，引發大批吃瓜群眾圍觀……大瓜風波的中心正是這隻橘貓，牠和另一隻玳瑁貓生活在po主所在的公司。但最近，因為這隻橘貓，同事妹子被氣哭回家，還給HR發郵件說po主橘貓很笨，是種族刻板印象...



來看下po主在網上發的長篇故事：

我們辦公室養了兩隻貓，這沒有什麼問題，相反牠們的存在對團隊有很大價值，大家都很喜歡牠們。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾新來到公司的肥橘貓只是比較單純，但卻險鬧出同事要離職風波（點撃圖片放大看）▾▾▾

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其中一隻玳瑁貓叫Jean，我們養多年了；另一隻大橘貓叫Jorts，最近才來我們辦公室。Jorts算是……一隻比較「單純」的貓吧。怎麼「單純」呢？咱就是說，就算門是虛掩的，Jorts都不知道怎麼開。

不管是進還是出，牠開門的方式都是直接撞門，每次牠想進門的時候，都會把門撞關上。所以Jorts經常被困住，然後一直喵喵叫，直到有人來救牠。

我有個同事Pam（化名）一直在花費大量時間訓練Jorts，其中也包括教牠開門。Jean就很聰明，只要是L型門把手，就算是從裏邊鎖着的牠也能打開。

不過還有件很頭疼的事兒，就是我們是在壁櫥裏喂貓的，壁櫥的門也沒有門把手，一旦Jean被Jorts關在壁櫥裏，牠就出不來了，而且Jorts老是不小心會把壁櫥門關上。

但是，玳瑁貓Jean對可憐巴巴的大橘貓Jorts特別寵愛，牠每次都會救出被困住的Jorts，我只要在壁櫥裏放個門擋保證Jean不被關在壁櫥裏，Jorts總被關起來的問題也很容易解決。

但Pam就很不高興，跟我說，我剝奪了橘貓Jorts 「學習的機會」。

她總是一次又一次地拿走我放的門擋，還給Jorts設計了一系列培訓課，甚至還把這些課寫到公司團隊日常任務白板上，分配給其他同事做（我給擦掉了）。

她覺得我們要教Jorts如何舔毛，如何擺脱困境，比如，頭卡在紙杯裏這種等等。我也很喜歡橘貓Jorts，但牠就是笨啊，這點我們誰也無法改變。

大家可別誤會我，看Pam訓練Jorts開門確實很有意思，但是Jean上周又被Jorts關在壁櫥裏2次了！

所以，昨天我在壁櫥門上開了個貓洞。但是Pam就很生氣，我開個玩笑安慰她說：「你不能期望橘貓Jorts能跟玳瑁貓Jean那樣聰明。」

但這句話卻讓Pam暴怒，哭了起來，還給公司成員群發了封郵件，然後不到下班時間就回家了。

她發的郵件是這樣的，說我說公司橘貓很笨，完全是種族刻板印象。而且她要求公司對我進行種族問題敏感性培訓，否則她不會回來上班。

我不知道這有沒有關係，但以防萬一，Pam是少數的白人在我們這家大多數員工都是少數族裔的公司。

所以，我開玩笑說橘貓笨，是「種族刻板印象」？我是個混蛋嗎？

帖子發出後，評論區也是炸開了鍋！

吃瓜網友們一致表示：「不是混蛋。如果你有個用輪椅同事，Pam會不讓他們用輪椅，嘗試教他們走路嗎？Jorts各種行為都說明牠真的不懂什麼是門，所以，作為員工該做的是給牠一個合理的住處，這樣牠才能好好生活。門擋或者門上開個貓洞都是很合理的。」

「不是混蛋。不過我還從沒見過不笨的橘貓，或許貓行為學家可以證明吧。但在po主的故事裏，這隻橘貓確實笨，你同事給貓設計的一系列培訓課，對這個可憐的小傢伙來說只是一種折磨。」

「 據說，橘色毛髮基因跟貓的某些性格特徵有關聯，不過一般橘貓性格都是友好的，但也挺笨，智商感人。（有次就很搞笑，我養了一隻灰貓和一隻橘貓，灰貓可以打開我們家裏所有的門，但橘貓一扇門都打不開，還會坐在門口一直喵喵喵，直到灰貓過來幫牠開門。）」

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po主真的有在「強化種族刻板印象」嗎？

第一次發帖過後不久，po主也很快更新了事件後續：

「這事確實讓我很頭大，不過感謝大家的建議很有幫助。我剛跟去HR談話了，她跟Pam也談完了，HR也說了Pam不可以再給其他安排Jorts訓練課。



我們認為Pam之所以反應這麼激烈，可能是她從實習生到正式員工的過程比較艱難，所以將新人轉正的焦慮，投射到了同樣作為公司「新人」的Jorts身上。



HR告訴我說，原本我們隔壁棟的5個員工是拒絕接種疫苗的，但公司要求說『未接種疫苗的人禁止來我們這棟樓看貓（目的是保護貓）』之後，其中有4個人都去打了疫苗，哈哈哈哈哈很棒。



更重要的是，正是因為公司有貓，還降低了我們和客户之間的溝通成本，社交牛逼症的Jorts真是幫了大忙！



所以，2只貓對我們公司真的非常重要，Jorts也值得被我們尊重。」



「我也為一些不尊重貓咪的事情向Jorts道歉。HR建議我，讓Pam負責照顧貓咪，但我拒絕了，貓是我的下屬，不是Pam的。



儘管我知道Pam會好心照顧貓咪，但事實上我不覺得她能照顧好2只貓，所以貓還是我來照顧。



Pam向HR承認了一件事情，就是她一直在往Jorts身上塗牛油，想讓牠學會給自己舔毛，這也就解釋為啥Jean老是軟便竄稀了，因為Jean很喜歡幫Jorts舔毛......



當然，Pam也被禁止往「貓同事」Jorts身上塗牛油了。」



Jorts和Jean也因此成了網紅貓，po和他的同事們還給2只貓建了Twitter賬號，分享辦公室兩隻貓的日常生活。

看完整個事件，好像看了場職場搞笑喜劇，不過，最重要的還是2只貓能夠快樂生活呀！所以......你覺得橘貓除了有發胖基因，智商怎麼樣呢？

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】