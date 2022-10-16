日本北京狗熟睡中被強行起床 半睡半醒惹共鳴：早上起身的樣子
撰文：中天快點TV
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「睏意來了擋都檔不住」有些人可能有過被鬧鐘吵醒，卻又再次睡著的經驗，就連對聲音敏感的汪星人，似乎也無法抵擋這無敵的睡意，就跟人類一樣。日本有隻北京狗姆久（ムーチョ）明明有聽到動靜但身體的疲憊還是讓牠有些「怠忽職守」完全失去牠作為看門狗的天性了。
爸爸表示，那時候姆久已經睡著一段時間了，但當門口的對講機一響，牠還是對聲音有所反應，不過起身的姆久終究還是輸給睏意，「有人來了！但是…」隨後又倒下，進行第二次睡眠，或許是因為爸爸和媽媽在身邊牠很安心，所以才決定多睡一點。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼姆久半睡半醒令人笑翻，牠的日常是怎樣呢？▼▼
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這個二度睡眠讓不少人看到自己曾經的樣子，紛紛激動表示，「這就是我啊！」「我超常這樣的，起來關鬧鐘又倒下去」、「睡慾真的太強大了」、「強行醒來的臉跟我一樣」、「強迫營業的概念。」
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