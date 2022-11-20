都柏文犬與主人搭肩靠背　自拍花絮卻成遺作　網友哀悼：願牠安息

拍攝電影、連續劇通常都會有幕後花絮來記錄未出現在正片裡的的各種資訊，包括NG鏡、聊天、劇組評論等等。不過國外有個幕後花絮卻沒像平常看到的那麼歡樂，畢竟花絮過後的沒幾天，裡面的主角之一就離開了。這個花絮影片被另一個主角上傳還附文寫道，「我會永遠珍藏，這是我們最後一次自拍，也是第一個花絮。」



從影片中可以看到都柏文犬路比（Ruby）和牠爸爸坐在家門口的階梯自拍，熟練地搭肩、靠背、和擁抱，除了手中的手機拍下這一刻，連家門口的攝影機也錄下了這一個moment，但悲劇發生了…拍完照的四天過後，路比突然死於擴張性心肌病 （DCM）這種情況通常發生在都柏文犬、大丹犬、鬥牛犬身上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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在路比去世後，牠的抖音底下湧入許多網友來哀悼，「我很遺憾聽到這個消息，願牠安息」、「我很高興如此美好的最後一刻有被記錄下來」、「可以看出你們有多愛彼此。」美國養犬俱樂部（AKC）表示，都柏文犬是美國最受歡迎的犬種中排名第16名，牠們以其肌肉發達的體格和智力而聞名。

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