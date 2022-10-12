四川地震時鏟屎官有這樣反應　搜救犬搶救生命：撐起生的希望

2022年9月5日，對於四川人民和中國人民來説，是災難且悲痛的一天...



12:52 四川甘孜州瀘定縣，突發6.8級地震；12:56 四川雅安市石棉縣，突發4.2及地震。隨後一小時內連發7次地震，截止目前，此次地震，已造成86人遇難、35人失聯。

總以為一切都來日方長，卻發現生命在災難面前如此渺小。高溫、限電、疫情、地震…2022年的四川，太令人心疼了！

當地震發生時…

地震發生時，第一時間當然是保護毛孩！

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在巨大的災難面前，你下意識想要保護的對象是誰？

對於很多鏟屎官來説，毛孩子也是最重要的家人、夥伴。無論發生什麼意外，我們不捨、也不會放棄牠們！

@吉吉日記：抱着60斤的茶耶耶跑了10斤，雖然四川狗完全不在意地震，但我只希望自己可以跑的更快一些！

@一隻跳舞的喵：急匆匆攜貓逃跑，到樓下突然變成了貓貓聚會，很開心大家都沒有放棄牠們！

@成都有隻chengdu：家住高層來不及逃跑，我和小成緊緊依偎着躲在廁所，寶貝別怕，我永遠在你身邊。

@點點是隻邊牧：笨蛋點點還沒反應過來，就被我一把抄起跑下了樓，不是説動物比人更快感知到地震呢？

@酒井沒法子：慌亂之中抓起了手邊兩隻貓就跑，還有一隻實在來不及去找，還好這次沒事…不然我會愧疚一輩子！

@工藤新呆：小慫貓第一次看到那麼多人，被嚇到掙扎，狠狠撓了我兩道，但是沒有關係，麻麻不會怪你的！

@王餅餅：我抱着13斤的牠往貓包裏狂塞，怕到手抖，拉鍊都卡了幾撮毛下來。至今驚魂未定，希望我們都好！

@挖煤兄弟夥：順利帶着孩子們「逃生」！但緩過神後發現雲養小流浪在看我…三貓第一次聚首，説不心虛不可能！

@追風箏的人：今天，我終於知道了，帶着兩狗一貓從19樓跑下來，到底需要多長時間。

@小熊不是熊呀：地震發生時家裏沒有人，我看着監控裏的牠們難受到不行。還好沒事！還好！

當地震發生後...

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在家裏，是愛撒嬌的小寶貝。災難面前，我們是最勇敢的戰士！地震發生後的當天下午，樂山消防第一梯隊增援力量，於16點12分到達甘孜州瀘定縣。

22人3犬組成的緊急救援組，面對陡峭的窄坡和不斷落下的碎石。手腳並用，翻越窄坡和碎石，全力以赴開展搜救排查。

9月6日晚，搜救犬「疾風」到達戰場，跟隨隊伍強渡大渡河、進入石棉。兩天時間已徒步行進近100公里，是此次地震搜救中徒步最長的搜救犬，真的不能小看了搜救犬。

中國消防曾公佈過這樣一個數據：70%地震倖存者是搜救犬發現的！這些小小又偉大的身影，每次都穿梭在救援的第一線上。

湍急的河水、密集的碎石堆，扎人的石塊碎片、火燒過的廢墟，越危險的地方越是牠們的「地盤」。

為了和時間賽跑，拯救更多的生命，搜救犬會連續工作十多個小時，劃傷、骨折也毫不在乎。直到累的癱倒在地下、大口呼吸，暫時休息過後，牠們又會繼續拼命…

牠們總是默默無聲地上前線，直至完成全部救援任務後，再跟隨戰友默默無聲地回到基地。但我們永遠不會忘記，搜救犬們滿身的功勞和血汗；但我們永遠不會忘記，在災難面前，牠們放下自由的天性。

用血肉之軀為人類撐起生的希望！

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