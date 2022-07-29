日本木工手藝建豪華狗窩「犬殿」索價110萬　狗生贏家才能住得到

在某些情況下，我們經常會調侃說人不如狗，但在看完日本人最近搞的這一套騷操作之後，狂丸才明白一個人到底可以有多不如狗。



就在前幾天，日本公開了一個某狗窩將在今年9月1日開始接受預訂的信息，外表看起來就是個古色古香的寺廟，名為「犬殿」。然而令人震驚的是，其定價高達1920萬日元，折合約港幣1,110,272元，給自己買我都捨不得，還給狗子買……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼先來欣賞這犬殿的外觀▼▼▼

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能住進這種狗窩的那得是什麼狗生贏家？也太奢侈了吧，真是人不如狗。網友們看到這個做工和定價也都表示不太理解。

但面對網友的一種嘲諷，天價狗窩的團隊似乎早已做好了應對準備，「犬殿」不僅在油管上有著全流程的製作影片，還擁有自己的官方網站，無時無刻不向外人表達著「我就是值得這麼貴」。據官網介紹，這是集傳統日本寺廟構造和宮廷木工手藝的大成之作，而且是以從中國宋朝時期傳入日本的禪宗建築風格為基礎建造的。

一百萬你雖然買不到日本一座活生生的寺廟，但能買下這個只屬於你的木製狗窩。整個狗窩從正面看寬和高大概都是一米二左右，本體以檜木和櫸木製作而成。

「犬殿」的各處細節也都嚴格遵循正經人類寺廟的規格，邊邊角角到處全是講究。寺廟內部與花崗岩地台相接的部分以菱形瓷磚鋪滿。四根頂樑柱的底部採用特殊的造型和刨制方式，看起來是翹翹的。

而狗狗每次要經過的大門頂部採用蓮花樣式，佛門聖地的味一下子就有了，住久了的話狗子是不是都會打坐了該。寺廟的四角和房檐等處的花紋同樣完全由木工們親手打造，門路太深，只能說看起來很好看了。

屋頂上覆蓋的是一層銅板，據稱採用的是日本江戶時代以來就用的銅板屋頂技術。由專業的銅板師傅先舖一層銅板在木頭上，然後再把切割成一個個小矩形的銅片挨個焊接在一起。完成後就形成了屋頂金光閃閃的效果。

▼▼▼犬殿製作過程▼▼▼

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最後的點睛之筆是入口處上方的「犬殿」匾額，由書法家藤井碧峰題寫，像模像樣的，不知道狗能不能看懂。近距離看一下成品，大家決定一下要不要給家裡狗子整一個吧

。

這裡要說一下，提前參與預定的話，官方是採用抽籤形式為你開工製作，先來後到純看運氣。要是錯過這一陣兒，那就只能排隊了。

而且很重要的一點是，官方表示這些工匠平時都有很重要的寺廟建造修繕等本職工作要做，所以一年只能生產一個這樣的狗窩，那你要是手慢了排到幾十名開外……你的孩子能替你收到這狗窩的快遞就不錯了。

當製作團隊的領導被採訪為什麼要做一個這麼貴的寺廟狗窩時，他表示，把某個寺廟或神社買回家這個概念是很新奇的一件事。而且，世界上喜歡狗的人又那麼多，我覺得會有人有興趣購買。關於定價，他覺得自己的技術與手藝值得得到高度評價，所以價格也就隨之上去了。

最後，以防萬一各位土豪朋友真的有人心動想要訂一個，這裡有一些官網上的使用提醒：屋頂的銅板隨著時間會失去光彩，從棕色變成奇怪的藍綠色。木質的主體很容易髒，經常接觸皮膚也會導致它變色，想保持狗窩的美麗，就請不要觸摸。

「犬殿」官網上的使用提醒（狂丸研究所提供）

好傢伙，這狗窩誰能保證它不被碰到，人或許能管住手，狗可管不住啊。狂丸這邊建議還是不要給狗住了，把狗窩放台子上供起來可能才是最合適的。

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