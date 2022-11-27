黏鼠板捕2隻小貓　三花與賓士四肢黏膠　救治兩個月後恢復萌樣

今年6月台灣新北市九份民眾通報，黏鼠板捕到2隻小貓，全身被黏膠沾附嚴重，小貓四肢黏附在一起，難以行動，動保處瑞芳動物之家經過2個多月恢復正常萌樣。透過侯硐貓公所籌備處媒合，2隻黏膠小貓「三花」與「賓士」近日都順利找到愛心認養人領養。



民眾發現2隻小貓全身被黏膠沾附請求救援，瑞芳動物之家接獲派案隨即前去處理，到場民眾告知黏鼠板捕到2隻小貓，他們已將貓隻分離並置於溫水中，希望能洗去黏膠，但效果不彰，反而使小貓四肢黏附在一起，更加難以行動與站立。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼2隻黏膠小貓最終恢復正常萌樣～▼▼▼

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動物之家外勤人員帶回瑞芳動物之家處理，經過2個多月，小貓已完全恢復正常，回復以前萌樣。

瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖說，當時到場時，發現民眾將2隻小貓放置在裝有溫水的水桶內，撈起時發現小貓因黏膠關係，四肢都黏在一起且無法站立行走，帶回後以最溫和的方法協助除去黏膠黏性。

如何克服困難呢？他說，首先以乾淨粗顆料貓砂裹身，利用貓砂吸附小貓身上黏膠，使其四肢不黏在一起，讓小貓可以站立自由行走，並自行飲食，維持生命力，一周後再以細顆粒麵粉裹身，二次吸附黏膠，降低黏膠黏性。

救治過程小心翼翼，經過2周再利用電剪將黏膠殘存毛髮上的部位剃除後，小貓重新長出並恢復正常萌樣毛髮，完全沒有入所前全身濕黏狀的窘態。

動保處表示，2隻黏膠小貓個性溫和，按其毛色及特點，取了有趣的名字三花與賓士，皆已絕育並完成晶片、狂犬病與貓3合1疫苗注射，已由民眾認養。

目前瑞芳動物之家救援小貓健康狀態良好且個性溫馴者，皆由侯硐貓公所籌備處協助推動認養，民眾若有領養貓的意願，也歡迎蒞臨參訪認養貓隻，讓這些待認養貓隻覓得一個幸福的家。

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