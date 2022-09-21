被拋棄老貓一直在原地等主人回來　最終鄰居一舉動改變牠下半生

Hello大家好，我是喵耳朵。老貓：我陪你長大，你卻狠心拋棄我，十多年的陪伴換來的卻是無情的拋棄。



網友在自家窗外，看到這一幕：一名女子開車停到他家對面，抱下來一隻貓放在牆邊.....

俯下身子摸了摸貓頭，便把貓丟在原地自己轉身上車了......太狠心了吧！這明顯是要讓貓咪自生自滅啊！！連一口貓糧、一口水都沒有留下，女子便開車離去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

老貓被拋棄，一直在原地等主人。幸好她的出現，改寫了老貓下半生。

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網友一直在關注這隻被遺棄的貓，牠貌似很乖也沒有亂跑，只是安靜的待在原地。

貓咪似乎並不知道自己已經被遺棄了，但凡有和女人相似的汽車路過，牠就會起身跑過去看看，是不是鏟屎官回來接自己回家了。

後來網友在和鄰居聊天的過程中得知，原來遺棄貓的女子也是他的鄰居，因為自己要搬家，貓年紀大了，太老了，反正也活不久，就索性把貓扔了。

網友見這隻貓很可憐，也不想看牠餓死街頭，想要收養牠，但老貓卻對陌生人很警惕，見人就躲。

於是，網友決定智取，先和老貓搞好關係，等他們漸漸熟絡起來再把貓咪帶回家。

網友偶爾會給老貓端來乾淨的飲用水，貓凍乾......還有貓罐頭等等，不定期給牠帶些好吃的，企圖拉近關係。

然而，老貓並沒有發胖反而越來越瘦......網友覺得很不對勁，懷疑老貓是不是生病了，他便拿美食誘惑貓咪進了航空箱，帶去寵物醫院做了個全面檢查。

寵物醫生說，老貓雖然年紀很大，但身體各項機能都算正常，牠只是每天飲食不規律餓瘦了，網友覺得不能繼續再放牠回去流浪了，是時候帶牠回家。

儘管，老貓被收養後，有了新家新主人，重新過上了衣食無憂的生活。但牠還是想着拋棄自己的鏟屎官，經常偷偷跑出家門，卧在自己被遺棄的地方，等女人回來接牠。

儘管網友很心疼，也勸貓咪：「不要再去等了，你的鏟屎官不會回來接你了，我會照顧你安度晚年的！」

可牠只是一隻單純，念舊又忠心的小貓咪啊！怎麼會知道自己被狠心拋棄了呢？

牠還是每天都去自己被拋棄的地方等着女人來接自己......

貓咪越是這樣忠心耿耿，拋棄牠的鏟屎官就越顯得冷血無恥。貓也是有感情的動物啊，養了就要負責，不要隨隨便便拋棄。

難道年紀大的貓，不可愛了，就要被拋棄嗎？

同樣被主人拋棄的還有這隻三花貓，鏟屎官把牠遺棄在寵物醫院門口，貓咪瑟瑟發抖窩在角落裏。

寵物醫生把貓咪帶進醫院，根據貓咪身上的晶片了解到，貓咪叫凱爾，已經17歲高齡了。隨後，寵物醫生打電話聯繫到了主人。

可鏟屎官卻說，凱爾太老了，一點都不可愛了，照顧老年貓很麻煩，不想要了，讓寵物生自己看着辦！

不管是誰聽到這話不覺得寒心呢？貓咪對鏟屎官17年的陪伴，換來的卻是無情拋棄。

不知道旁邊的凱爾是不是聽懂了電話裏鏟屎官的話，牠開始變得越來越自卑，一整天窩在角落裏，甚至都不敢抬頭看看人......

後來，有好心人了解了凱爾的故事，心生同情，她很願意收養17歲的貓咪，希望自己能給牠一個溫暖家，幫牠安度餘生。

新鏟屎官很有耐心和愛心，每天的安撫和交流，漸漸讓17的貓咪凱爾放下防備，走出沮喪，慢慢變得開朗又粘人。

貓咪年紀那麼大，如果不是被好心人收養，流落街頭垂垂老矣的牠們是絕對活不下來的啊。

轉發擴散，養貓就要負責，別讓貓咪的忠心變寒心。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】