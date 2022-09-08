失貓後曾與貓販子擦肩而過　貓奴：72小時後我的貓會被端上餐桌？

「貓販子被捕72小時候後，我的貓被端上了餐桌。」



「黑夜中的殺手」

小紅書博主@仙人掌會開花是一位武漢的小姐姐，她餵養了9年的小黃被貓販子擄走，至今毫無音訊。

據博主説，小黃曾經是小區的流浪貓，既親人又可愛，自己帶牠做了絕育，並一直堅持投餵，把小黃養的白白胖胖。這一餵，就是八九年。

前兩天，貓咪不知道在哪裏受傷了，背上鼓起了一個蘋果大小的膿包，博主又花了3000塊給貓咪治療，希望牠能好起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

義工餵養多年的浪貓，有天突然不見了。

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病是治好了，可因為這場病，讓小黃瘦得不成形，骨瘦嶙峋。看着眼前依賴自己的小黃，博主咬了咬牙，決定把牠接回自己家，安享晚年。

可牠大概是流浪慣了，嚮往外面的自由。每次當博主把小黃從籠子裏放出來之後，牠都會自己鑽紗窗偷偷溜出去，睡在家門前的台階上。

博主想着，牠在小區流浪這麼多年了，而且自己家還住在一樓，應該算安全，也就沒再強制關牠。

可誰都沒想到，貓咪剛剛長回兩斤肉，就在家門口被貓販子捕走了！

貓咪消失的第二天下午，博主去警察局調了監控，因為沒有相關立F，派出所不給立案，博主不甘心，自己追了幾條街的監控，終於找到了線索。

監控畫面內，一名男子帶着一個網兜和一個有誘餌的籠子。

在凌晨出了博主家的小區後，又依次去了對面和沿路的社區偷貓，之後去了中華路、司門口和戶部巷，一路走一路捕貓。

在長達三個小時的監控裏，這名貓販子就像是黑夜裏的一名殺手，遊蕩在各個小區捉貓，令人不寒而慄。

當時，博主正在找貓，被博主撞見的貓販子飛速騎車逃跑，那會兒博主還沒有反應過來，第二天看監控才知道，那個人就是偷走貓咪的貓販子！

「十年的黑色交易」

博主在網上發佈求助信息後，有好心網友提供了一條信息，在武漢大智路有一個窩藏多年的貓販子交易點，建議博主去那裏找找。

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博主和家人迅速趕去，一開始找不到具體的地址，但是問路的時候，周圍社區的人都知道這裏有一個窩點在做販貓的勾當，可以説是臭名昭著，但是一直沒有相關部門來管。

順着好心人的指引，博主終於找到了販貓的窩點，窩點住着一家三口，擠在一間10平米的小屋裏，夫妻平日裏沒有別的營生，就靠收貓為生。

博主和貓販子表示自己不想惹事，只是想來找回自己的貓。貓販子帶着博主去了關貓的地方，整整兩間茅房，都塞滿了貓籠子。

博主隨意打開了一個籠子，裏面關了四五隻貓，個個油光水滑，長得還很漂亮，估計都是偷來的家貓。

不幸的是，博主沒有找到自己的貓，也沒辦法救走被關在這裏的貓，只能作罷。

她感到無力又痛苦，在自己的社交平台發下這樣一段話：

「我無能為力，即使我的貓現在還沒上餐桌還沒被殺，我也不知道牠在哪兒，不能去救牠，這種感覺太無力了。

牠就在世上的某個角落，失蹤72小時，我看着時間一分一秒地流逝，我能做的就是等牠在某個地方去受死，第四天、第五天，直到我確定。

是的，某一個時間點，我也不知道什麼時候，牠已經被吃掉了。無能為力。」

據博主瞭解，每天都有專門的偷貓賊去四處捕捉這些貓，捉到的貓都集中關在窩點，當天中午和晚上各一班貨車，直接運到廣東。

有位網友爆料説，自家的貓也被抓過，也去大智路地鐵站後面那個窩點找了，而且那個窩點的人還説武漢一共有四個收購點！

另外一名爆料的網友，説自己的貓被偷走後，自己憑藉貓咪項圈的GPS定位到了貓咪的位置，報警找回了貓。但是貓販子運貓的速度很快，半夜偷走的，第二天中午就上了高速。

還有不少座標武漢的網友表示，最近小區裏的流浪貓接二連三地不見了，自己做了絕育一直餵養的流浪貓也找不到了，還有一家子六七口的流浪貓也全部消失了……

更可怕的是，早在12年，就有網友在武漢本地論壇爆料大智路販貓窩點。19年的時候，有網友直接報了警，然而並未得到解決。所以説，這個販貓窩點的存在，起碼有十年！

這十年間不知有多少可憐的貓咪從這裏被運往餐桌，不知有多少心碎的鏟屎官失去了自己視若珍寶的毛孩子。

在愛貓人士的努力下，終於在8月16日，當面攔下了一個正在運貓的貓販子！車上7箱籠子裝有近百隻貓咪，其中不少是家養的寵物貓，有些貓咪脖子上還戴着項圈。

現場羣眾報警後，警察很快趕到現場，控制住了貓販子，車上的貓咪全部被救了下來。據經視直播報道，被救下的貓咪將被分批運往不同的愛心救助點，醫生和志願者對這些貓咪進行了救治和照顧。

如果你座標武漢，並且最近家裏的貓咪丟了，可以儘快聯繫相關機構，也許你的貓咪正在救助站等你回家！

令人不寒而慄的是，這樣的窩點除了武漢，全國很多地方都有。曾經有媒體報道過某省份的人迷信貓肉可以養生，甚至用極其殘忍的手段製作「水煮貓肉」。

説過多少次，吃貓不能養生，況且很多被偷的都是流浪貓，從小吃垃圾和老鼠長大的流浪貓，身上攜帶多少細菌和寄生蟲？

為了一口獵奇，就要把命搭上？

最後，希望大家都能幫助擴散轉發，讓更多的人知道這些黑心窩點的存在，參與到保護貓咪的行動中，哪怕只有一絲希望，我們也要做出努力！

不明白，為什麼總有人想把貓端上餐桌。

希望有些人清醒一點，不是所有動物都是你的食物！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】