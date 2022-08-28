外國熱心男子救助一隻小奶貓　結果救1送12　附新生幼貓照顧指南

俗話說得好：人啊~有時候不能太善良~不然一不小心可就被不良團伙伏擊。跑都跑不脫了嗷~！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



別想跑！你已經被包圍了！

國外有一名男子 Robert。這天開著車走在回家的路上時。突然發現路邊出現了一隻黑白小奶喵。

本以為是救了一隻小貓咪，結果有意外驚喜連連。

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看起來估計也就剛滿月。這麼小的貓被丟在車來車往的路上。那不是分分鐘丟掉小命啊！

他於心不忍，停下車去查看。結果小奶喵很不見外的湊到他腳下。邊蹭邊喵喵叫，也不知在說什麼。看到小傢伙這麼親人。Robert忍不住彎下腰捧起了牠。結果…令人驚慌的一幕發生了：路邊草叢中傳來窸窸窣窣的聲音，只見十幾隻小貓像迅猛龍一樣衝出來，圍著他瘋狂的叫啊蹭啊：

「警告！警告！速速交出甜牛奶！」

被黑惡勢力圍攻的Robert大崩潰：「還有…天吶還有！怎麼還有啊！」

這麼說，最開始的那隻小奶牛，是因為最可愛，所以肩負組織重任嗎？

「打劫」成功！全網圍觀成長日記

雖然Robert家裡有狗有貓，但這麼多小毛團繼續扔在路邊。車流、野獸、沒吃沒喝…到處都是危險，都不一定能活過今晚…

於是他決定全部帶回家，養大到可以獨立吃貓糧後再送養。然而想法很美好，執行很艱難。雖然小奶喵們活潑又可愛，但真的…難捉還不服管啊！ ！ ！

一開始，他開著車門一隻隻往車裡放，但扔一隻進去，跳出來兩隻，還有的鑽進座椅下拉都拉不出來。

他簡直要崩潰，最後想了個招：門和窗戶全關上，只留一條窗戶縫，再把小貓一隻隻「塞」進去~

Robert把整個過程po到了網上，沒想到收穫了超3200萬次的點擊量，數百萬人自發變成為「雲家長」，每天都督促他趕快更新崽們的日常。

戴上領結的小貓咪超級紳士~

草地、陽光、微風，這就是天堂吧

草地、陽光、微風，這就是天堂吧（波奇網提供）

全手動洗剪吹一條龍，誰都逃不過

全手動洗剪吹一條龍，誰都逃不過 （波奇網提供）

超模硬照拍攝中…

超模硬照拍攝中…（波奇網提供）

最美好的生活是，你在鬧、我在睡~

最美好的生活是，你在鬧、我在睡~（波奇網提供）

成千上萬的網友們排隊等著領養，其中有兩隻最健壯的小貓咪，已經去到了洛杉磯的新家啦~~

對於和小貓們的奇蹟般的相遇，Robert說：「做這些是想讓大家知道，無論這個世界有多麼糟糕，但總有一些美好的事情在發生，也總有一些人不求回報在付出！ 」

（波奇網提供）

如何照顧好奶呼呼的幼貓？

一般情況下，貓媽媽會把孩子帶到3-4個月大，教會所有生存必須的技能後，小貓才可以離開媽媽獨立生活。但有時候會出現一些意外，比如：貓媽媽去世、小貓走散...等等，可能就需要鏟屎官肩負養育的責任。

照顧小奶貓是一件痛苦並快樂的事情，看著小生命在自己手下逐漸強壯，能體會到強烈的責任感和成就感，但照顧的過程卻也相當的麻煩…

今天波妹和大家分享一下# 照顧新生幼貓的4個重點 #

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1. 溫暖的窩鋪

三週齡以下的幼貓毛髮稀薄，無法像成貓一樣可以自動調節體溫。即使是在夏天也需要保暖。可以使用電熱毯、熱水袋或熱水瓶，讓環境溫度保持在29.4~32.3℃，注意用毛巾、毛毯包裹好熱源，並保持一定距離，以免燙傷小貓。在小貓4~5月齡前都需要做好保暖。

2. 易消化的食物

新生小貓無法咀嚼和消化貓糧，必須餵食流質或半流質食物，如：羊奶（舒化奶也可）、奶糕等。再用幼貓奶瓶或去掉針頭的注射器，每隔3~4小時餵食一次，注意食物溫度保持在35~37.8°。餵食前可以用手背測試溫度。

幼貓在消化過程中會產生氣體，輕輕（一定要輕！）拍打牠的背部，幫助牠把多餘的氣吐出來。

3. 刺激幼貓順利排泄

幼貓的排泄系統還未發育完全，如果貓媽媽還在的話，牠會用舌頭舔小貓們的屁屁，刺激牠們的肛腸和膀胱排泄。鏟屎官可以用棉籤或紙巾沾溫水，輕而慢地按摩幼貓屁屁附近，記得事先墊好尿墊或在貓砂盆上進行，還要小心別把小傢伙掉進去~如果小貓拉肚子，一定要及時用溫水擦乾淨，每天至少排便、排尿1次才正常。

四周齡小貓可以獨立排泄啦，飯後及時把牠們放在貓砂盆旁邊，用手輕捏爪子做出埋屎動作，引導牠們學會使用貓砂和貓砂盆。

4. 及時進行健康檢查

新生幼貓身嬌體弱易推倒，極易患上各種疾病或傳染病。出生後的2週內，要盡快聯繫醫生。根據醫生的建議補充營養，可以出門後及時進行全面體檢，做好驅蟲、疫苗、清潔等健康工作。總之，幼貓真的非常脆弱，如果有任何異常情況，一定要立刻、馬上看醫生哦！

這些要點只是最基礎的應急指南，實際照顧幼貓的過程中，會出現更多難以預料的突發狀況：受傷了、生病了、應激（Stress，心理壓力）了，甚至全身長滿了蝨子和跳蚤…但無論情況多麼糟糕，牠遇到你時就獲得了新生的希望，在力所能及的範圍內照顧好牠，陪伴牠慢慢長大、成年，你一定也能夠收穫更多的愛與美好！

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