日本飼主曬「透明狗」引網民轟動　背後真相曝光後看傻20萬人

透明的狗真實存在？有飼主某天早上在幫愛犬準備早餐，送到狗狗原本待的位置，卻看到地板上的雨水印出狗狗爬下的模樣。如此精美的「狗拓」引起網友熱議，短時間內吸引超過20萬人朝聖。



飼主@rainazel在Twitter上分享一張相當罕見的照片，他某天一早遛完狗之後就進到屋內準備愛犬的食物，這時狗狗可能因為懶得動就待在外頭。當主人出去送飯時，卻看見狗狗的所在位置呈現一個完美的拓印，綿綿細雨剛好滴落在愛犬的身體及四周，起身就成了這幅精緻的「狗拓」。圖案完整拓印下狗狗的前肢及捲捲的尾巴，模樣相當傳神。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼透明狗真相是這樣▼▼▼

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照片曝光後引起轟動，不少人驚呼「透明的狗真實存在」「從趾尖到尾巴都恰到好處」「這就是藝術」。雖然當下沒有拍到照片，但原PO事後也補上愛犬平時做出的類似動作，證明是「同一個模子」刻出來的。

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