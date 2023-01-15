寵物趣聞｜日本橘貓大show肌肉　健美先生爆肌姿勢帥翻大量網友

日本一名飼主日前在Twitter上分享一張照片，抓拍下家中橘貓擺出「健美先生」姿勢的畫面，模樣看起來就像是在展示傲人的肌肉量。捕捉下這有趣瞬間的飼主則是在推文中寫下「Power…」，讓貓咪的搞笑模樣在Twitter上引發網友討論。



飼主神捕捉橘貓「秀肌肉瞬間」 姿勢帥翻全網

從Twitter用戶 @kawaiimame_twit 上傳的照片中可以看到，橘貓「豆君」（まめ）背對著鏡頭，因為手部施力讓全身的肌肉線條看起來十分流暢，模樣神似一位展示著背肌與二頭肌的健美先生。飼主表示，雖然豆君這張照片其實是意外捕捉到的畫面，並不是真的在「秀肌肉」，但牠的確時常被人說是隻偏胖的貓，今年已經 2 歲半的牠體重已經來到了 6.8 公斤，是名副其實的「貓界巨巨」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼豆君show肌肉！▼▼▼

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照片一出，累積超過 3 萬次點讚數，吸引許多網友留言表示「感覺下一秒就要變身了www」、「怎麼感覺自己好像練輸了一隻貓」、「這就是打保齡球全倒時的我嘛」、「不得不說，這肩線滿好看的」、「雖然知道是巧合，但還是覺得這畫面太神奇了」、「貓咪有時候真的好難懂。」

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