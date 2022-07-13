校方微博為校園橘貓發訃告：守護全校師生15年的大黃　去了喵星

撰文：貓來了
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「2008——2022，始發站財大，終點站喵星，大黃，畢業快樂。」
今天，沒有蜿蜒曲折的故事，只有一隻小貓咪平淡又短暫的一生。

2022年5月17日，微博@東北財經大學發布了一條小貓咪的訃告，陪伴了同學們十五年的大黃，離開了這個世界。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

回顧東北財經大學校園貓大黃的一生。

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「2008年初出生於國際交流處西側貓群部落的大黃，15年來以之遠樓大廳為家，目送一屆屆東財學子畢業，在2022年的這個夏天牠也畢業了。」

「請記得有一隻叫大黃的貓，曾陪伴東財學子度過每一個在之遠樓學習的日子。」

是啊，又是一年夏季，東財的校園一切如故，茂密的樹林，勤奮的學子，但，唯獨沒有了大黃。

那座牠生前最愛停留的之遠樓，也再無牠的身影。回想起來與大黃相處的時刻，那些平平無奇的日常，如今卻變成了珍貴的回憶。

大黃是一隻十分親人的小貓咪，牠每天都會蹲守在之遠樓門口，迎接來上課的學生。還會在蹲在考場內吸引監考老師的注意力，為後排同學打掩護。

忙累了便會去找學生或者保安大爺要吃的，享受屬於自己的乾飯時刻。晴天，牠便會在之遠樓的台階上曬着太陽眯眯眼。雨天，牠便會在同學們的雨傘下面當一隻美麗廢物。

春夏秋冬，整整15年，大黃每一天都會來到之遠樓和同學們相處，從不缺席。牠享受着所有同學們的愛，可牠，畢竟還是一隻流浪貓。

外面的生活，總是充滿着未知的危險。在這些年裏，因為在校園裏流浪，大黃多次重病，多次告危，每一次都是同學和校友們的籌款，將牠從生死線外拖回來。

雖然大家都想讓大黃有一個屬於自己的小家，但誰都不敢把大黃帶去。因為在東財學子的眼裏，大黃不是自己的，而是大家的大黃。牠不僅僅是一隻貓，更像是校園裏的一位老朋友。

可就在今年的5月17日的15:35，這位15歲的老朋友還是徹底離開了大家，踏上了前往喵星的旅程。

大黃的離世，帶走的不只是同學們的那一份份牽掛，也是大家難以抓住的青春。很多同學在網上發帖紀念大黃，那一字一句最樸實的語言，深深地扎進了我的心。

「內心深處覺得你不會在我畢業之前離開，所以不小心刪除了你的曾經，結果你沒能陪着我們20屆長大啊......」

「每次來和離開時都會不自覺尋找你的身影，因為看到了就會覺得安心，我會永遠記得那個經常窩在之遠門口，愛睡懶覺的你。」

「以後的所有晴天，之遠樓下，再也看不見曬太陽的大黃了。」

「門衛大爺昨天問什麼時候給大黃從醫院接回來，他不知道大黃已經走了......」

「幾個月後的夏末——這裏是之遠樓，我們主要上課的地方，曾經有一隻叫大黃的貓待了十幾年，送走了一批又一批的同學。」

其中，有一位同學和大黃的羈絆很深，他陪伴着大黃走過了人世間的最後一程。

「當年大黃在寵物醫院越獄，是我找到了牠，帶牠回到了之遠，但今天牠就躺在我的懷裏，安靜地睡着，這一次真的再見了，大黃......」

那隻曾經守護了財大15屆學子的大黃，最終化作一捧骨灰，去往了遠方。

毛孩子的一生，只有短暫的十幾載，而在這十幾年裏，一半用來睡覺，一半用來等你回來。

我們鏟屎官能陪伴牠們的時間，在牠們的生命裏，又佔有多少的份額呢？當我們停下忙碌的腳步，扭頭看去，才發現曾經活蹦亂跳的牠們已經不在。

物是人非事事休，欲語淚先流。

大黃，如果你還沒走遠，能不能回回頭，再看一眼你曾經最愛停留的之遠樓。至少，讓今年畢業的同學們，和你再拍上一張畢業照。

你走過了他們的青春，下輩子，不要忘了東財，一定記得回來。

大黃學長，恭喜上岸，畢業快樂，祝在喵星一切安好。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】

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